[Wideo] Jakie ulgi w Polskim Ładzie na innowacje i rozwój?

Na czym polega proinwestycyjny system ulg podatkowych w Polskim Ładzie. Dlaczego jest on tak ważny? Jakie ulgi podatkowe dla firm na innowacje i rozwój znajdują się w programie Polski Ład – na pytania odpowiada Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów.

Polski system podatkowy już wspiera innowacyjne przedsiębiorstwa, a program Polski Ład ma jeszcze bardziej zachęcić firmy do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i do rozwoju, w tym m.in. obecności na rynkach zagranicznych.

Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów podkreślił, że jednym z podstawowych założeń Polskiego Ładu jest wprowadzanie większej sprawiedliwości w opłacaniu składki zdrowotnej. W tym wypadku przedsiębiorcy byli szczególnie uprzywilejowaną grupą w polskim systemie podatkowym.

Opłacali składkę zdrowotną zupełnie inaczej niż osoby zatrudniane na umowę o prace – opłacali ryczałtowo. W systemie z roku poprzedniego wyglądało to tak, że ta składka zdrowotną była na poziomie kogoś, kto zarabiał 4,5 – 5 tys. zł. I to było niezależne od dochodów. Ktoś mógł zarabiać 30-40 tys. zł miesięcznie i cały czas płacił składkę zdrowotną tej wysokości. To kwestia podstawowa.