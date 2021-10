TOP 7 wymarzonych posiadłości na jesień

Królewskie bordo, żółta ochra, ciemny brąz czy pomarańcz – ta paleta barw jednoznacznie kojarzy się z jesienią, która właśnie odkrywa przed nami swój urok. Wybraliśmy 7 magicznych miejsc na świecie, w których można odkryć pełne piękno tej pory roku.

Zmieniające kolor drzewa to szczególne bogactwo jesieni. Szczególnie łatwo je docenić oglądając je z bliska. Dla wielu osób marzeniem jest, aby widoków takich móc doświadczać co roku. Niekiedy można je mieć na własność, będąc w samym środku jesiennych przemian. Do tego doliczyć trzeba różne ciekawe atrakcje tj. wieczory przy ciepłym kominku, spacery z łosiami, jeleniami czy prywatne jeziora i rzeki. Takie możliwości dają nam niektóre posiadłości, które są dziś wystawione na sprzedaż. Tym razem HRE Investments przygotował zestawienie idealne dla osób ceniących sobie tę wielobarwną porę roku. Nie są to największe, najmniejsze, najdroższe czy najtańsze nieruchomości – są po prostu jesienne – takie, w których spędzenie tej pory roku jest czymś wyjątkowym.

Wielkie Jeziora jesienią

Największa jesienna posiadłość w naszym zestawieniu to nieruchomość położona w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych, nieopodal Wielkich Jezior. Na ponad 1000 hektarach odnajdziemy zarówno wiele budynków tj. pensjonat, przystań dla koni, stajnie, dom dozorcy, ranczo dla koni, ale i także obiekty naturalne – prywatne jezioro, ogród, las czy nawet bagna i rozlewiska. Wszystko to za cenę 49 mln dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje bajońską sumę prawie 195 mln złotych.

Cały ten zespół wręcz zachęca by porzucić miejski zgiełk i zamieszkać w odludnym miejscu, ciesząc się otoczeniem przyrody. Jest to szczególnie kuszące właśnie jesienią, kiedy w otoczeniu zmieniających kolor drzew moglibyśmy spacerować po posiadłości obserwując łosie czy jelenie, których pełno jest w okolicy.

stan Nowy Jork, okolica Wielkich Jezior / autor: www.sothebysrealty.com

Jesień w Ontario

Pozostając na kontynencie amerykańskim, znaleźliśmy ciekawą jesienną propozycję posiadłości w Kanadzie. Jej cena także jest wysoka - ponad 23,5 mln dolarów, czyli 94 mln złotych. Za te pieniądze otrzymamy pałac o powierzchni 1,7 tys. m kw. O tej porze roku w całości otoczony jest on wielobarwnym lasem. Rezydencja składa się z 7 sypialni, 8 łazienek, biblioteki, garderoby, sali bilardowej, tarasu, piwnicy na wino, a pomiędzy piętrami przemieszczać się możemy prywatną windą.

Prawdziwą gratkę stanowi jednak wspomniane otoczenie pałacu. Ogród o powierzchni 46 tys. m kw. dostarcza przeróżnych atrakcji i prawda jest taka, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. W wolnych chwilach przykładowo możemy zdobyć parę dołków grając w golfa czy oddać się spokojnemu wędkowaniu. Dla osób lubiących większą dawkę adrenaliny zaproponować możemy spływ kajakowy po rzece Credit, która meandruje przez posiadłość.

A co możemy zaproponować na jesienne długie wieczory? Cóż…chyba najlepszym pomysłem wydaje się być siedzenie w fotelu zaraz obok kominka.

Ranczo-rezydencja i 4 jeziora

W Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie odnajdziemy również drugą prawdziwie jesienną propozycję. Według oferty posiadłość oferuje metafizyczne połączenie pomiędzy ziemią a właścicielem. To wynika prawdopodobnie z tego, że w obrębie nieruchomości znajdziemy pastwiska, lasy i jeziora, co w połączeniu z rezydencją pozwala na zachowanie harmonii i cieszenie się bliskością natury. Ta niezwykła kraina jest również domem dla łosi, niedźwiedzi czy wilków. Odchodząc od tej romantycznej wizji – czas na kilka liczb. Posiadłość ma powierzchnię 1,5 ha, a sama rezydencja 900 m kw. W jej skład wchodzi 7 sypialni i 7 łazienek. Dodatkowo na terenie posiadłości znajdziemy 7 innych domów, z których prawie wszystkie są zbudowane z bali. Podobnie jak w przypadku innych jesiennych nieruchomości znajdziemy tu również stajnię. Co ciekawe wszystkie budynki są ogrzewane geotermalnie. Cena jaką przyjdzie nam zapłacić za kupno tej posiadłości to prawie 19 mln dolarów, a więc 75,5 mln złotych.

Rancho-rezydencja i 4 jeziora / autor: www.christiesrealestate.com

Jesienna Nowa Anglia

Cudowne krajobrazy to także as w rękawie nadmorskich terenów Nowej Anglii. Ten obszar z licznymi kanałami, bagnami, łąkami i pastwiskami jesienią zyskuje dodatkowy powab. Spośród tego malowniczego krajobrazu wyrasta kolejna rezydencja, która stanowi kuszącą propozycję zwłaszcza dla osób pasjonujących się końmi. Cała posiadłość, którą stanowi budynek mieszkalny o powierzchni 812 m kw. oraz 23 hektarowa działka kosztuje 20 mln dolarów, a to jest równowartość prawie 80 mln złotych.

Na rezydencję składa się 6 sypialni oraz 5 łazienek, do której przynależą również stodoła, budynki przeznaczone dla koni, powozownia i stajnie. Dodatkowo w otoczeniu posiadłości znajduje się tor do jazdy konnej.

Jesienna Nowa Anglia / autor: www.sothebysrealty.com

Jesień w barokowym i toskańskim stylu

A jak może wyglądać jesień z okien barokowego pałacu w Europie? Przekonać się o tym możemy w toskańskiej miejscowości, gdzie w otoczeniu 4 hektarowego parku z jeziorami i fontannami zlokalizowana jest barokowa willa. Dopełnieniem ogrodu jest rosnący obok gaj cytrusowy.

Pałac idealnie oddaje włoski, toskański charakter – w środku odnajdziemy freski i późnobarokowe dekoracje. Na 2,1 tys. m kw. odnajdziemy 11 sypialni oraz 9 łazienek, a wszystkich pomieszczeń jest aż 30. W skład kompleksu pałacowego wchodzą ponadto stajnia, wiejska chata oraz wartownia.

Jesień w irlandzkim stylu

Na starym kontynencie jesień wyglądać też może szczególnie pięknie w Irlandii. Tam na nabywcę czeka dziś posiadłość Seafield House. Jest to obszar o powierzchni około 32 hektarów wraz z rezydencją. Tę nieruchomość możemy kupić za 12 mln dolarów, czyli prawie 50 mln złotych.

Dwór o powierzchni prawie 900 m kw. oddaje idealnie irlandzką szlachecką atmosferę. Wewnątrz odnajdziemy ścienne malowidła w holu, kilka kominków, 8 sypialni, gabinet, a wysokie wiktoriańskie okna pozwalają na oglądanie lasu, parku i ujścia rzeki znajdującej się przy posiadłości.

Mała osada na własność

Nasze zestawienie kończymy wyjątkową ze względu na swój charakter propozycją – tym razem jest to XVII-wieczny zespół mieszkalny położony na terenie niemieckiej Dolnej Saksonii. Połączenie szachulcowej zabudowy w kolorze ceglanym z ochrowymi, żółtymi, bordowymi drzewami tworzy prawdziwie jesienny krajobraz.

Na niewielkiej powierzchni 0,36 ha mieści się łącznie 5 budynków o bogatej historii. Stanowią je: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy i stajnia. Wszystkie te nieruchomości dają łączną powierzchnię użytkową ponad 500 m kw. Niestety nie znajdziemy informacji o cenie. Jednego możemy być pewni – jest ona na pewno wyższa niż 5 mln dolarów, a to oznacza, że musielibyśmy wydać więcej niż 19 mln złotych.

Oskar Sękowski

Analityk HRE Investments