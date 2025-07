"Koniec produkcji w Europie!". KE skraca czas celu klimatycznego

Komisja Europejska zaproponowała w środę wyznaczenie celu klimatycznego na 2040 r. Zgodnie z propozycją emisje gazów cieplarnianych powinny wówczas wynieść o 90 proc. mniej względem poziomu z 1990 r. Pomocą w dojściu do celu ma być możliwość wliczania projektów sfinansowanych w krajach trzecich.

KE zaproponowała nowy cel pomimo rosnących wątpliwości w niektórych unijnych stolicach. Dał im wyraz francuski prezydent Emmanuel Macron, który po szczycie UE w zeszłym tygodniu oznajmił, że KE powinna opóźnić propozycję nowego celu klimatycznego.

Opinie

„Żadnych złudzeń: ogłoszony dzisiaj cel klimatyczny przez KE oznacza koniec produkcji w Europie. „Nie będzie niczego!” - ocenia prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego Cezary Kaźmierczak

„KE proponuje cel redukcji emisji CO₂ o 90% do 2040 roku. To absurd! Mamy już wspólnie uzgodniony cel neutralności klimatycznej do 2050 r. – trzymajmy się tego. Dokładanie nowych, nierealistycznych wymagań to cios w konkurencyjność Europy, firmy i kieszenie obywateli.” - pisze na platformie X Poseł do PE Adam Jarubas

„Ważne! Szaleństwo klimatyczne postępuje! KE przedstawiła nowy cel klimatyczny: w 2040 r. emisje gazów cieplarnianych powinny zostać zredukowane o 90 proc. względem poziomu z 1990 r. Niezmienne UE dąży do neutralności klimatycznej w 2050 r., a cel pośredni na 2030 r. to 55 proc. Proszę o RT 🔄” - alarmuje Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego od 2014

