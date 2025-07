Nowe fabryki amunicji kal. 155 mm w Polsce. Są już umowy

Zakłady Metalowe Dezamet, Mesko, Zakłady Chemiczne Nitro-Chem oraz Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat - spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) - otrzymają łącznie 2,4 mld zł dofinansowania z Funduszu Inwestycji Kapitałowych na rozbudowę zdolności produkcyjnych amunicji wielkokalibrowej 155 mm, podało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP).

Plan

„Pierwsze środki zostaną rozdysponowane już w tym miesiącu, a osiągnięcie tych zdolności produkcyjnych jest planowane pod koniec 2027 roku. Docelowo będziemy w stanie produkować od 150 do 180 tys. pocisków wielkokalibrowych” - powiedział minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski podczas konferencji prasowej.

Kto, ile otrzyma?

W ramach podpisanych umów pomiędzy MAP i PGZ, Dezamet otrzyma 1 358 mln zł dofinansowania na rozbudowę potencjału produkcyjnego amunicji 155 mm, Mesko - 887,2 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych korpusów 155 mm, Nitrochem - 113,3 mln zł na zakup linii technologicznej do elaboracji amunicji 155 mm, a Gamrat - 66,2 mln zł na budowę instalacji i produkcji gazogeneratorów.

Będziemy bardzo rygorystycznie nadzorować wykonanie tych inwestycji, tak żeby zmieściły się w harmonogramie - dodał Jaworowski.

Nowe fabryki

„Przyznane środki umożliwią nam zwiększanie mocy produkcyjnych i rozbudowę infrastruktury. To również otwarta droga do wejścia w nowe technologie, wzrost rentowności i dalsze zwiększanie konkurencyjności na rynku krajowym i europejskim. W ramach przyznanych środków mamy przygotowaną koncepcję organizacji 3 fabryk amunicji. Będą one oparte zarówno o rozbudowę już istniejących zakładów, jak również budowę nowych linii technologicznych na potrzeby amunicji 155 mm. Prace przygotowawcze są już w toku. Już dziś realizujemy kontrakt na dostawy 280 tys. szt. amunicji 155 mm dla Sił Zbrojnych RP. To, o czym mówimy w kontekście rozbudowy naszych spółek amunicyjnych, to dążenie, wszędzie tam gdzie to konieczne, możliwe i uzasadnione biznesowo, do pełnej autonomii przemysłowej, kontroli nad produkcją oraz bezpieczeństwem łańcucha dostaw” - podsumował pierwszy wiceprezes PGZ Arkadiusz Bąk.

PGZ

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to grupa kapitałowa skupiająca kilkadziesiąt zakładów przemysłowych, obiektów serwisowych i ośrodków badawczych kluczowych dla polskiego przemysłu obronnego. Jest producentem innowacyjnych systemów i rozwiązań używanych przez Siły Zbrojne RP oraz formacje sojusznicze.

