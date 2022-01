Gry na komórkę zastąpią konsole i PC?

Rywalizacja pomiędzy konsolą a komputerem pod kątem gier może zostać przerwana przez coraz bardziej zaawansowane telefony komórkowe – to najczęściej używane urządzenie do takiej rozrywki wśród młodych. Według prognoz agencji Spicy Mobile rynek gier mobilnych w 2023 r. osiągnie wartość 100 mld USD. Warto wiedzieć, że już w tym momencie wartość gier mobilnych jest wyższa niż komputerowych i konsolowych razem wziętych. Tempo wzrostu przyśpieszyło m.in. przez pandemię. Jaki więc będzie kolejny rok dla branży gier mobilnych?

Niepozorny gracz

W Polsce łącznie z telefonów komórkowych korzysta 96 proc. dorosłych Polaków, z czego w większości używają oni smartfonów (78 proc.) – wynika z badań Centrum Badania Opinii Społecznej. To obrazuje jak dużym potencjałem dysponuje rynek gier mobilnych. Co więcej, badanie przeprowadzone przez fundację Dbam o Mój Zasięg pokazuje, że najczęstszym urządzeniem wykorzystywanym do gier wśród uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych jest właśnie smartfon. Taką odpowiedź zaznaczyło 35% młodych respondentów.

Rynek gier mobilnych rośnie i nic nie zapowiada, żeby w 2022 r. ten trend się zmienił. Raport Newzoo dostarcza konkretnych liczb – w 2020 r. branża wzrosła o 13% r/r, a jej wartość szacowano na 77 mld USD. W 2023 r. ten wynik może przebić już 100 mld USD.

Co więcej, dane firmy AppsFlyer mówią o tym, że liczba instalacji aplikacji na smartfony w trakcie pandemii wzrosła o 45% r/r. Rosnące zainteresowanie rozrywką na telefony komórkowe sprawia, że wprowadzane są dodatkowe usługi oraz ułatwienia dla graczy, ale także twórców gier.

Warto wiedzieć, że Polska nie odbiega od globalnych trendów. Wartość rodzimego rynku gier (w tym gier mobilnych) wyniosła na koniec 2020 r. 2,49 mld złotych. Co istotne, niemal połowę z tej liczby stanowią przychody z gier mobilnych, które odnotowały wzrost na poziomie 12% r/r – wynika z raportu „CHANGE AND PEOPLE. Mobile w nowej rzeczywistości”.

Nowe możliwości dla deweloperów

Rosnący rynek gier mobilnych to także szansa dla deweloperów, którzy rozwijają ten wirtualny świat. Na podstawie ostatnich zmian w regulaminie App Store, wprowadzonych przez Apple, programiści mogą teraz zbierać dane kontaktowe graczy. Umożliwia to kontakt z użytkownikami w celu umożliwienia im skorzystania z alternatywnych systemów płatności w grach.

Xsolla przewidziała zmiany już na początku 2021 roku, kiedy to wprowadziła do oferty produkty aktywnie wykorzystywane przez największych światowych producentów gier – mówi Chris Hewish, prezes Xsolla. Połączyliśmy teraz te produkty i doświadczenia w eleganckie nowe rozwiązanie o nazwie Xsolla Web Shop for Mobile Games, zaprojektowane w celu zwiększenia przychodów programistów i pomocy w budowaniu bliższych relacji z graczami – dodaje.

Xsolla Web Shop powstał, aby umożliwić twórcom gier mobilnych tworzenie sklepów na ich własnej witrynie w prosty i wygodny sposób. Korzystając z platformy gracze mogą m.in. wyposażyć się w przedmioty dostępne w grze, wirtualne waluty i subskrypcje czy doładowywać konta. Rozwiązanie to oszczędność w porównaniu z tradycyjnymi opcjami płatności w aplikacji – co więcej, narzędzie pozwala zatrzymać większą część dochodu dla programisty.

Rynek dojrzewa – od kilku lat jest nieprzerwanie na fali wznoszącej i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić. W związku z tym ważnym elementem dalszego wzrostu branży gier mobilnych jest zapewnienie możliwości rozwoju dla deweloperów, tym bardziej, że firmy ­chcą zapewnić graczom jak najlepsze doznania i komfort użytkowania.

Xsolla/ as/