Marszałek z zapałkami

Pierwszy piątek miesiąca zwyczajowo przynosi emocje. W oczekiwaniu na dane z Departamentu Pracy inwestorzy próbują się odnaleźć po nocnej kłótni między Trumpem a Muskiem oraz mieszanych danych z Europy. Lokalnie rynki nie zdążyły przetrawić konferencji prezesa NBP, a już marszałek Hołownia postanowił zatopić rodzimy parkiet giełdowy.

Podatkiem w banki

Piątkowa sesja na rodzimych aktywach mieni się czerwienią. Jest to przede wszystkim efekt wypowiedzi Szymona Hołowni. Jego słowa o braku możliwości rządzenia bez Polski 2050 zostały odebrane jako kolejny wzrost ryzyka upadku koalicji rządzącej. Trwają pracę nad powstaniem nowej umowy koalicyjnej i już teraz widać, że będzie ciężko pogodzić wszystkie strony. Jeszcze większy chaos marszałek sejmu wywołał zapowiedzią wpisania do tej umowy podatku od „manny z nieba”. Tak zwany windfall tax to danina od nadmiarowych zysków w sektorze bankowym i to właśnie banki najmocniej ciągną dziś w dół indeksy giełdowe. Nie pomogły im również słowa o możliwym przywróceniu wakacji kredytowych.

Wszystko to dzieje się w momencie, gdy rynek próbuje odnaleźć się po wczorajszej konferencji prasowej prezesa NBP. Profesor Glapiński w czwartek wybrzmiał wyjątkowo jastrzębio, co rynek odebrał jako zanegowanie scenariusza z lipcową obniżką stóp. Całe wystąpienie przewodniczącego RPP trwało ledwie 14 minut, podczas których szef banku centralnego wielokrotnie akcentował niepewność polityczną oraz fiskalną. Zwracał uwagę także na rozgrzaną gospodarkę, która także ma podwyższać inflację w nadchodzących miesiącach. Ogólnie podczas tego wystąpienia można było odczuć nastawienie konfrontacyjne, co wyraźnie pokazuje, że rząd nie ma co szukać sojusznika w NBP.

Trump na wojnie z Muskiem

Za oceanem również mamy polityczne trzęsienie ziemi. Od dłuższego czasu można było zauważyć, że ścieżki dwóch miliarderów rządzących USA się rozchodzą. Wczoraj jednak doszło do nagłej eskalacji konfliktu. Padło wiele wzajemnych oskarżeń, a punktem kulminacyjnym było wezwanie do impeachmentu urzędującego prezydenta. Nie da się ukryć, że Elon Musk mocno przysłużył się do wyborczego zwycięstwa Donalda Trumpa, dlatego pojawia się pytanie, jak ten głośny rozwód wpłynie na polityczną sprawczość gospodarza Białego Domu.

Temat ten przyćmił trochę oczekiwanie na główny odczyt z amerykańskiego rynku pracy. Cały tydzień dostawaliśmy mieszane raporty, od bardzo dobrych JOLTS, po kiepski ADP, dlatego trudno przewidywać, jak wypadnie dzisiejszy raport. Analitycy szacują, że zatrudnienie wzrośnie o 120 tysięcy. Z jednej strony jest to zdecydowanie mniej niż poprzednie odczyty, z drugiej jest to powrót w okolice rocznej średniej. Czyli może nie będzie super, ale źle też nie powinno być.

Mieszanka danych

Na szerokim rynku widzimy dzisiaj taktyczne wycofanie się inwestorów. Eurodolar teoretycznie kieruje się dziś w dół, jednak nie ma tu mowy o większej zmienności. Mocniejszy dolar dorzuca problemów złotemu, negując razem z marszałkiem Hołownią potencjalne umocnienie wynikające ze zmiany perspektyw na stopach procentowych. Wspólnej walucie nie pomogły dzisiaj dobre odczyty dynamiki PKB czy sprzedaży detalicznej. Trochę gorzej wypadły figury krajowe, zarówno Niemcy, jak i Francja rozczarowały produkcją przemysłową. Euro kosztuje obecnie 4,285 zł, a dolar 3,75 zł.

Krzysztof Adamczak, analityk walutowy Walutomat.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje