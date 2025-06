Co się wydarzyło na giełdzie w USA? Wielkie zaskoczenie

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się sporymi wzrostami głównych indeksów. Akcje zyskiwały po tym, jak najnowsze dane o zatrudnieniu poza rolnictwem okazały się lepsze od oczekiwań, co złagodziło obawy, że gospodarka stoi w obliczu nieuchronnego spowolnienia. Część czwartkowych strat odrobiła Tesla.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,05 proc. i wyniósł 42.762,87 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,03 proc. i wyniósł 6.000,36 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 1,20 proc. do 19.529,95 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 1,66 proc. i wynosi 2.132,25 pkt.

Indeks VIX spada o 9,25 proc., do 16,77 pkt.

Wzrost rynku był wspierany przez wzrost akcji Tesli o ponad 3 proc. Akcje producenta pojazdów elektrycznych ciążyły na rynku w czwartek, spadając o 14 proc., gdy CEO Elon Musk spierał się z prezydentem Donaldem Trumpem w mediach społecznościowych.

Na wartości zyskiwały też m.in. Nvidia, Meta Platforms i Apple.

Raport z rynku pracy

W centrum uwagi inwestorów były piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy.

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w maju o 139 tys. wobec oczekiwanych 126 tys. Miesiąc wcześniej wzrost wyniósł 147 tys., po korekcie z 177 tys.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 4,2 proc., zgodnie z konsensusem i tyle samo co poprzednio.

Nieco w górę zaskoczyły wynagrodzenia godzinowe, które wzrosły o 3,9 proc. rdr, a mdm wzrosły o 0,4 proc. vs. konsensus: 3,7 proc. rdr i 0,3 proc. mdm, wobec poprzednio: 3,9 proc. rdr i 0,2 proc. mdm.

Dane osłabiły amerykański rynek długu - rentowności Treasuries rosły po 5-8 pb. wzdłuż całej długości krzywej do 4 proc. dla 2-latek, 4,46 dla 10-latek i 4,94 dla 30-letnich papierów.

Po danych implikowane z notowań IRS prawdopodobieństwo obniżki stóp proc. przez Fed do września wynosi ok. 70 proc., a do końca roku w cenach są niecałe dwie obniżki po 25 pb.

Widzimy spowalniający, ale wciąż silny rynek pracy. Dlatego była pewna reakcja na obligacjach oraz pricing-out oczekiwań na reakcję Fed - ocenił portfolio manager BlackRock Jeffrey Rosenberg w Bloomberg TV. Raport o zatrudnieniu poza rolnictwem okazał się lepszy niż oczekiwano. Pokazuje, że rynek pracy trzyma się bardzo dobrze, pomimo pewnych spowolnionych trendów wzrostu — dodał Anthony Saglimbene, główny strateg rynkowy w Ameriprise w wywiadzie dla CNBC.

Seria danych opublikowanych na początku tego tygodnia zasygnalizowała możliwe spowolnienie gospodarcze, co wywołało pytania o wpływ negocjacji taryfowych na wielu frontach i o kolejne kroki Rezerwy Federalnej, która kolejne spotkanie w celu ustalenia polityki stóp procentowych zaplanowała na 17-18 czerwca.

W czwartek liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych za okres ostatniego tygodnia była wyższa niż oczekiwano. Stało się to dzień po tym, jak ADP poinformowało, że liczba pracowników w sektorze prywatnym wzrosła w maju o zaledwie 37.000, co znacznie odbiegało od szacunków Dow Jonesa na poziomie 110.000. Aktywność w sektorze usług w USA również niespodziewanie osłabła w zeszłym miesiącu.

Wciąż istnieje niepewność co do wpływu taryf na inflację – powiedział Saglimbene, dodając, że spodziewa się, że wpływ taryf zacznie być bardziej widoczny w danych ekonomicznych latem. Rynki w pewnym sensie wstrzymują się od oceny tego, co to wszystko oznacza dla wzrostu i rentowności w ciągu najbliższych kilku kwartałów, więc wróciliśmy do punktu, w którym byliśmy w lutym - dodał.

S&P 500 jest obecnie notowany nieco ponad 2 proc. poniżej swojego szczytu z końca lutego. Szeroki indeks rynkowy, wraz z dwoma innymi głównymi indeksami, również są na dobrej drodze do znaczących zysków w tym tygodniu. S&P i Dow wzrosły o ponad 1 proc. od początku tygodnia, podczas gdy Nasdaq wzrósł o ponad 2 proc.

Ropa naftowa

Ropa WTI na NYMEX drożeje o 2,21 proc. do 64,77 USD za baryłkę, a Brent rośnie o 2,0 proc. do 66,47 USD.

