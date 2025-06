Czy EBC wpłynie dziś na kurs EUR/USD?

O poranku dowiedzieliśmy się, że Szwedzi biorą przykład z Helwetów. Inflacja w Skandynawii spadła po raz kolejny i jest już blisko zera. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wczoraj kosztu pieniądza. Dziś czeka nas konferencja prof. Adama Glapińskiego, na której przedstawi szczegóły i uzasadnienie tego kroku. W czwartek decyzję o stopach procentowych podejmuje EBC.

Inflacja w Szwecji jeszcze niżej

Szwecja to kolejny kraj, który skutecznie walczy z inflacją konsumencką. Odczyt tempa wzrostu cen za maj wyniósł tam 0,2 proc. r/r. Ku zdziwieniu analityków, był on o 0,1 punktu procentowego niższy niż kwietniowa publikacja, mimo że oczekiwano zwyżki do 0,4 proc. r/r. Szwedzi w tym roku dokonali tylko jednej obniżki stóp procentowych (w styczniu) z 2,5 proc. do 2,25 proc.. Od tego czasu koszt pieniądza się nie zmienia. Nie padł jednak jasny i oficjalny komunikat o zakończeniu cyklu. Więcej obniżek miało miejsce w ubiegłym roku, który zaczynaliśmy na poziomie 4 proc.. Dzisiejsza, zaskakująca publikacja początkowo osłabiła koronę szwedzką do euro i dolara. Ruch był chwilowy, gdyż do południa straty zostały w całości wymazane. Słabości SEK nie potrafił natomiast wykorzystać niesforny w tym tygodniu złoty, który poległ podczas porannej próby obniżenia kursu SEK/PLN. W konsekwencji około godziny 12:00 za jedną koronę płaciliśmy 0,3917 PLN.

RPP nie zaskoczyła

Wczorajsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie kosztu pieniądza została odebrana neutralnie przez rynek. Wszystko dlatego, że była zgodna z prognozami, które mówiły o pozostawieniu stopy referencyjnej na poziomie 5,25 proc. Po publikacji złoty odetchnął z ulgą, gdyż do momentu samej publikacji ciążyło nad nim ryzyko obniżki, co byłoby srogim ciosem w PLN podczas wczorajszej sesji. Tak się jednak nie stało. Brak zmiany wysokości stóp przez RPP wydaje się być rozsądnym ruchem. Po pierwsze, złoty nie ma łatwego tygodnia ze względu na aspekt polityczny. Po drugie, w przyszłym miesiącu poznamy najnowszą projekcję inflacyjną NBP, która dostarczy świeże dane Radzie. Dziś o godzinie 14:15 decyzję podejmować będzie Europejski Bank Centralny. W przypadku strefy euro oczekiwane jest cięcie o 25 punktów bazowych, co oznaczałoby obniżenie stopy refinansowej do 2,15 proc.

Uśpiony eurodolar

Czwartkowy poranek przebiega spokojnie na głównej parze walutowej globu. Kurs EUR/USD oscyluje przy 1,142 USD. Jest to skutek wczorajszych strat dolara po zaskakująco słabych raportach ADP i ISM dla usług. Pierwszy z nich wskazał zmianę zatrudnienia w sektorze prywatnym (poza rolnictwem) w USA na poziomie 37 tys., mimo oczekiwanej zwyżki z 60 tys. do 111 tys. Drugi z raportów próbuje opisać aktywność badanego sektora, przy czym poziom 50 pkt jest uznawany za neutralny. We wczorajszej publikacji zobaczyliśmy jednak spadek z 51,6 pkt do 49,9 pkt, mimo prognozowanego wzrostu do 52 pkt. Dla rynku jest to nie tylko negatywne zaskoczenie, ale i informacja o zejściu w obszar sugerujący spowolnienie. Z dzisiejszego marazmu „edka” nie wybudził Raport Challengera, który wskazał mniej planowanych zwolnień (93,82 tys.) niż przed miesiącem (105,44 tys.) Kolejnym bodźcem, który może zwiększyć zmienność na eurodolarze będzie wspomniana we wcześniejszym akapicie decyzja EBC. Skoro obniżka o 25 punktów bazowych jest już w cenie, to wydaje się, że jedynie mocno gołębia wypowiedź prezes Lagarde może osłabić unijną walutę.

Dawid Górny, analityk walutowy Walutomat.pl

