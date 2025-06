EBC obniży stopy, ale co powie prezes Glapiński?

Po ostatnich danych inflacyjnych niemal przesądzone jest, że zobaczymy dziś cięcie stóp w strefie euro. O 15:00 rozpocznie się wystąpienie prezesa NBP, które w naszej ocenie wzmocni oczekiwania na kolejny ruch w lipcu po wczorajszej pauzie

Środowa sesja rozpoczęła się w Europie od wzrostów, ale indeksy różnie radziły sobie z ich kontynuacją – przynajmniej chwilowo na minusach znalazły się FTSE100, FTSE MiB i IBEX, finalnie tylko ten ostatni zamknął się jednak spadkiem o 0,19 proc.. Stopy zwrotu z pozostałych wahały się od 0,02 proc. (FTSE MiB) do 0,77 proc. (DAX). Dobrze radziły sobie sektory ochrony zdrowia (+0,93 proc.), konsumpcyjny (+0,98 proc.), materiałowy (+0,93 proc.), a przede wszystkim technologia (+1,11 proc.). O 2,22 proc. odbijało Novo Nordisk, 0,63 proc. rósł SAP, z czołówki europejskich parkietów najwięcej zyskiwał L’Oreal (+2,71 proc.). Kurs EURUSD odbił nawet do 1,1430, ale w czwartek rano ponownie zbliża się do 1,14.

Warszawa w dobrym stylu rozwiała niepokój po wtorku, WIG20 wzrósł o 1,39 proc., mWIG40 o 1,42 proc., a sWIG80 o 0,72 proc. Kontynuację potężnej fali popytu było widać na CD Projekt który zyskał 9,05 proc. przy obrotach przekraczających 300 mln zł. O co najmniej 3 proc. drożało w głównym indeksie jeszcze PGE, Allegro, Kęty i KGHM, na minusie zamykały się tylko Dino, Żabka i PKO. Do mWIG40 duże dodatnie kontrybucje wnosiły banki, Asseco (+2,92 proc.) i InterCars (+2,60 proc.).

S&P500 nie utrzymało wzrostów, które miały miejsce przez większość sesji, zyskując tylko 0,01 proc., lepiej radził sobie NASDAQ (+0,32 proc.). Bardzo słaby odczyt indeksu ISM dla sektora usługowego (spadek z 51,6 pkt. do 49,9 pkt.) wywołał znaczący spadek rentowności obligacji 10-letnich, do 4,36 proc., ale wzrost nadziei na obniżki stóp miał ograniczony efekt. Głównemu indeksowi ciążyła przede wszystkim energetyka (-1,89 proc.) i dobra podstawowe (-0,59 proc.), słabo radził sobie także sektor finansowy (-0,56 proc.). W czołówce tabeli błyszczały Meta Platforms (+3,16 proc.), Broadcom (+1,65 proc.), Eli Lilly (+2,01 proc.) i Netflix (+1,78 proc.), o 3,55 proc. natomiast przeceniała się Tesla – krytyczne posty Elona Muska na temat ustawy podatkowej zaczynają wywoływać niepokój wśród inwestorów. Jego pozycja w środowisku Donalda Trumpa ewidentnie bardzo osłabła, zaczynają się rodzić spekulacje, że mogłoby dojść do otwartego konfliktu.

Sesja w Azji ma mieszany przebieg, rosną indeksy chińskie i Sensex, ale 0,5 proc. traci Nikkei. Aukcja obligacji 30-letnich w Tokio potwierdza brak apetytu na japoński dług, popyt był najsłabszy od 2023 r., ale inwestorzy obawiali się najwyraźniej, że będzie jeszcze mniejszy, bo rentowności po niej spadają. Po ostatnich danych inflacyjnych niemal przesądzone jest, że zobaczymy dziś cięcie stóp w strefie euro (o 25 pb, do 2,0 proc. na stopie depozytowej, do 2,15 proc. na refinansowej). O 15:00 rozpocznie się wystąpienie prezesa NBP, które w naszej ocenie wzmocni oczekiwania na kolejny ruch w lipcu po wczorajszej pauzie. Dzisiejsza sesja powinna rozpocząć się neutralnie i może nie mieć wyraźnego kierunku, o finiszu tygodnia zadecydują dopiero jutrzejsze dane z amerykańskiego rynku pracy.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

