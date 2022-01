Złoty słabszy, inwestorzy czekają na Fed

Po czterech dniach przeceny złoty dziś zyskuje do głównych walut. Wspiera go poprawa nastrojów na rynkach globalnych i czekanie na wieczorne wyniki posiedzenia FOMC. W kolejnych dniach polska waluta wciąż jednak może znajdować się pod presją sprzedających z uwagi na BREXIT - podsumowuje Marcin Kiepas, Główny Analityk Admiral Markets AS Oddział w Polsce