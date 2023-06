Euforia na WIG20, szarża byków na Wall Street

Ostatnia sesja tygodnia przynosi odwrócenie nieco słabszych nastrojów z ostatnich dni, ale żaden z największych, europejskich benchmarków nie zdołał pobić blisko 3,6 proc. rajdu WIG20. Indeks największych, polskich spółek przełamał opór 2000 pkt. a analitycy Bank of America wskazali, że widzą sporą szansę dla polskiego sektora detalicznego. Sesja układała się przede wszystkim pod dyktando spółek z sektora retail oraz przemysłu, gdzie królował dziś notujący przeszło 5 proc. zwyżkę KGHM. Pozytywne otwarcie na Wall Street tylko przedłużyło zwyżkę. Fiskalny pakiet stymulacyjny w Chinach, adresowany dla sektora nieruchomości ma szansę pomóc cenom miedzi, a rynki rozpoczęły spekulacje wokół potencjalnie kolejnych zastrzyków pomocowych w chińskiej gospodarce. Inwestorzy pozytywnie odebrały też najważniejszy w ciągu całego tygodnia odczyt makro z USA czyli raport NFP. Wraz z nadzieją na pauze Fed w czerwcu, rynek akcji zyskuje dziś - karmiony nadzieją na uniknięcia globalnej recesji.

Bohaterem dzisiejszej sesji poza KGHM z pewnością jest detaliczny gigant Dino Polska, któremu agencja Bloomberg poświeciłą więcej uwagi. Przytaczany przez Bloomberg raport Bank of America wskazał pierwszy od I kw. 2021 roku dodatni spread CPI sektora żywności do inflacji PPI dla żywności. Stan ten zmniejsza presję na marże detalistów, ponieważ zanikający problem kosztów utrzymania powinien pomóc w przeniesieniu wyższych kosztów na klientów bez negatywnego wpływu na wolumeny sprzedaży. Polskie spółki z sektora detalicznego napędza dodatkowo wysoka dynamika płac nominalnych oraz przedwyborcze wydatki rządowe. Poza Dino Polska zyskiwały dziś także inne walory z sektora m.in. Eurocash, Wittchem, Monnari czy Tarczynski.

Przenosząc się za ocean, koniec niepewności związanej z limitem zadłużenia przyniósł wzrot apetytu na ryzyko. Także raport zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (NFP) z USA potwierdził wczorajszy mocny raport ADP. Rynek pracy w Stanach Zjednoczonych pozostaje silny ale sporą rysę na nim stanowi zaskakujący wzrost bezrobocia z poprzednich, rekordowo niskich 3,4 proc. do 3,7 proc. Wall Street oczekiwało tylko niewielkiego wzrostu, do 3,5 proc. Rosnące bezrobocie, słabnący przemysł i powoli słabnąca presja cenowa wraz z dezinflacyjnie niskimi cenami paliw mogą stanowić dla Fed wystarczającą przesłankę by na tym etapie zatrzymać cykl i obserwować dalszy rozwój sytuacji w gospodarce.

Z drugiej strony choć presja płacowa wg. NFP wyniosła 4,3 proc. wobec 4,3 proc. r/r poprzednio - silniejsza utrzymała się na poziomie sektora usług gdzie obserwujemy też zdecydowanie niższy spadek inflacji. To, w połączeniu z wciąż wysokim popytem w amerykańskiej gospodarce oraz skłonnością do wyższych wydatków konsumenckich może sprawić, że Fed przychyli się do co najmniej jeszcze jednej podwyżki, ‘dopóki gospodarka’ pozostaje mocna. Jeśli w widoczny sposób osłabnie - będzie prawdopodobnie za późno na zacieśnianie polityki. Czerwcowe posiedzenie Fed pokaże jak bardzo Rezerwa Federalna jest skłonna ‘zmiękczyć politykę’ - na korzyść rynku finansowego. Kolejna podwyżka stóp może wisieć na włosku.

Istotnym pozytywnym katalizatorem dla rynków w kolejnych tygodniach mogą być ew. informacje z Chin gdzie niewykluczony jest fiskalny stimulus gospodarczy. Inflacja w kraju utrzymuje się na niskich poziomach, a momentum gospodarcze po pandemii zdecydowanie osłabło. Wraz z zagranicznymi inwestycjami - co odzwierciedlały spadki Hang Seng w ostatnich tygodniach. Wydaje się, że przyszły tydzień może przynieść pozytywny rozwój sytuacji dla polskiego rynku akcji - zwłaszcza jeśli wzrosty utrzymają się do końca sesji.

Eryk Szmyd Analityk rynków finansowych XTB