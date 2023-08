„Historia jednej zbrodni” wkrótce w Telewizji Polskiej. Znamy datę premiery

Już wkrótce Telewizja Polska wyemituje przejmujący film Mariusza Pilisa „Historia jednej zbrodni”, opowiadający o brutalnym mordzie, jakiego dokonali Niemcy podczas drugiej wojny światowej na polskiej rodzinie Ulmów, która w swoim domu ukrywała Żydów.

Film „Historia jednej zbrodni”, który w czerwcu mogliśmy oglądać w kinach, doczeka się swojej premiery telewizyjnej.

Produkcję będziemy mogli obejrzeć już w piątek 8 września po premierowym serialu Archiwista o 21:30 w TVP1. Równocześnie emisja będzie prowadzona na TVP.info. Co ważne, dokument zostanie opublikowany w szczególnym czasie, bo zaledwie dwa dni przed uroczystą beatyfikacją rodziny Ulmów, która będzie miała miejsce w niedzielę 10 września 2023 roku w Markowej. W związku z tym wydarzeniem, w całej Polsce odbędą się uroczystości związane z upamiętnieniem rodziny, która za pomoc Żydom podczas II wojny światowej zapłaciła najwyższą cenę. W planach obchodów są między innymi: wystawy, koncerty, konkursy i konferencje naukowe.

Emisja filmu wpisuje się więc w ogólnopolskie obchody tego szczególnego dnia. To ważne, bo ta historia powinna trafić do jak największego grona odbiorców i edukować o tym jak okrutnych zbrodni dopuszczali się Niemcy.

Przypomnijmy, że reżyser dotarł do niepublikowanych wcześniej zdjęć, przeprowadził szereg rozmów, by odsłonić mroczne sekrety tej zbrodni, której sprawcy przez lata nie ponieśli kary za mord, którego dokonali. Co więcej, żandarm, który wydał wyrok na Ulmach i przeprowadził ich egzekucje przez lata cieszył się szacunkiem i uznaniem w swojej niemieckiej miejscowości.

Do zbrodni doszło 24 marca 1944 w Markowej pod Łańcutem Z rąk oprawców zginął Józef Ulma, jego ciężarna żona Wiktoria i szóstka dzieci, a także dwie żydowskie rodziny, które Polacy ukrywali. Za swoją bohaterską postawę, chrześcijańskie miłosierdzie Film powstał m.in. dzięki finansowemu wsparciu, jakiego udzielili jego twórcy KGHM Polska Miedź S.A., Fundacja Kasy Stefczyka, PKO Bank Polski, Totalizator Sportowy oraz Lasy Państwowe.