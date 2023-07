Dobre zamknięcie dobrego kwartału i półrocza

Piątkowa sesja w Europie i USA nie przyniosła najmniejszej realizacji zysków, a raczej mocny akcent na koniec świetnego kwartału i półrocza. Główne indeksy na Starym Kontynencie otworzyły się na plusach, a później już tylko rosły – szczególnie szybko w pierwszej połowie dnia, nieco wolniej w drugiej. Finalne stopy zwrotu wyniosły od 0,80 proc. (FTSE100) do 1,26 proc. (DAX). Utrzymująca się słabość rynku brytyjskiego była znakiem pierwszych 6 miesięcy 2023 r. – zarobił on 1,07 proc. YTD, podczas gdy Stoxx 600 13,46 proc. YTD, CAC40 14,31 proc. YTD, DAX 15,98 proc. YTD, , IBEX 17,33 proc. YTD, a zdecydowanie najsilniejsze spośród głównych indeksów FTSE MiB oszołamiające 32,2 proc. YTD. W piątek nie mieliśmy do czynienia tylko z „window dressingiem”. CPI w strefie euro spadło z 6,1 proc. r/r do 5,5 proc. r/r, a inflacja bazowa wzrosła tylko z 5,3 proc. r/r do 5,4 proc. r/r. Oba odczyty były lepsze od prognoz, mimo że dane z Niemiec mocno przesuwały bilans ryzyk w górę. Dobre dane PCE (4,6 proc. r/r w maju na poziomie bazowym, również 0,1 p.p. poniżej oczekiwań) oraz solidny raport Uniwersytetu Michigan także pozytywnie wpływały na apetyt na ryzyko.

WIG20 spadł o 0,08 proc., mWIG40 wzrósł o 0,08 proc., a sWIG80 o 0,81 proc. Za wynik głównego indeksu w olbrzymiej mierze odpowiada Orlen, który spadkiem o 2,51 proc. potężnie go hamował (o 1,30 proc. spadło także PZU). Nie przesłania to jednak pozytywnego w całości obrazu warszawskiej giełdy w I poł. 2023 r. – z wynikiem 17,09 proc. YTD WIG plasuje się w globalnej czołówce, deklasując będący dla niego najważniejszym punktem odniesienia MSCI Emerging Markets, który zyskał skromne 4,4 proc. Opublikowany w piątek odczyt inflacji (spadek z 13,0 proc. r/r w maju do 11,5 proc. r/r) nastraja pozytywnie i otwiera drogę do jednocyfrowej dynamiki przed końcem III kw. 2023. Okres gwałtownych spadków CPI dobiega jednak końca i pozostajemy negatywnie nastawieni do planów obniżek stóp we wrześniu lub październiku. Będą one otwierały drogę do stabilizacji wskaźnika w przedziale 5-8 proc. r/r w IV kw. 2023 r. i I poł. 2024 r., radykalnie wyższym od celu inflacyjnego NBP.

S&P500 wzrosło w piątek 1,23 proc., a NASDAQ 1,45 proc. Dla drugiego z indeksów oznacza to zwyżkę o 31,73 proc. YTD i najlepsze pierwsze półrocze w historii (gdzieniegdzie pojawia się błędna informacja, że najlepsze w ogóle, ale w II poł 1999 r. indeks wzrósł o ponad połowę). Dzięki zachowaniu technologii w II kw. 2023 r. S&P500 wyprzedziło Europę, by zamknąć 6 miesięcy wynikiem na poziomie 15,91 proc. W piątek o kolejne 2,31 proc. rosło Apple, rutynowo bijące kolejne rekordy i mogące pochwalić się stopą zwrotu na poziomie 49,3 proc. YTD. O niecałe 2 proc. drożała Meta, tegoroczny lider grupy FAAMG (138,5 proc. YTD). Wśród czołówki amerykańskiego rynku na dalszych pozycjach plasowały się Amazon, Tesla i Microsoft. Ostrzeżenia o negatywnym efekcie podaży ze strony funduszy emerytalnych okazały się mocno przesadzone, było ją widać wyłącznie na zamknięciu.

W godzinach porannych rosną silnie rynki azjatyckie, Hang Seng zyskuje w momencie pisania komentarza 1,9 proc. Chiński Caixin PMI spadł z 50,9 pkt. do 50,5 pkt., ale okazał się lepszy od prognoz. Notowania kontraktów futures na amerykańskie i europejskie indeksy są jednak neutralne. Spodziewamy się mimo to, że dzień zakończy się kontynuacją wzrostów. Na sentyment pozytywnie będą wpływały rewelacyjne dane sprzedażowe Tesli i BYD w II kw. 2023 r. Spółka Elona Muska dostarczyła w ubiegłym kwartale 466,14 tys. samochodów, z łatwością bijąc oczekiwania analityków (jej główny azjatycki rywal i lider rynku chińskiego, BYD, dostarczył 352,2 tys. aut elektrycznych i prawie tyle samo hybrydowych). Przede wszystkim jednak, o ile nastrojów nie zepsuje ważny wskaźnik ISM z amerykańskiego przemysłu, trudno po mocnym zamknięciu czerwca spodziewać się ataku podaży teraz, gdy rozpoczyna się statystycznie najlepszy w ciągu ostatnich 10 lat miesiąc. W latach 2013-2022 S&P500 zyskiwało w lipcu przeciętnie 3,3 proc. Oczywiście statystyka niczego nie gwarantuje, w przeciwnym wypadku nie moglibyśmy zobaczyć takiego maja i czerwca, natomiast spodziewamy się, że pierwsze tygodnie kwartału będą pozytywne. Nie zmienia to naszego przekonania, że pierwsza fala wzrostowa obecnej hossy zakończy się korektą przed końcem kwartału. Oczekujemy w III kw. 2023 r. lekko ujemnych stóp zwrotu na głównych rynkach – nasz model dla S&P500 wskazuje na minimalny spadek (-0,2 proc.).

Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion