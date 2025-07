Dobre dane z USA i WIGor na GPW!

Nawigacja na warszawskim parkiecie wskazuje od wczoraj jeden kierunek – HOSSA. Dobre nastroje na giełdzie przelewają się równocześnie w kierunku złotego, który dziś umacnia się na forex. Siła krajowej waluty to także efekt odreagowania czwartkowych zysków dolara, które nastąpiły po publikacji danych o sprzedaży zza oceanu.

Dane z USA nadal dobre

Amerykański konsument ma się dobrze. Czwartkowe odczyty sprzedaży detalicznej były wyższe od oczekiwań. W ujęciu rocznym wzrost wyniósł 3,9 proc. r/r, co jest poziomem o 0,6 punktu procentowego wyższym od poprzedniej publikacji. W ujęciu miesięcznym sprzedaż wzrosła o 0,6 proc., co znacznie przewyższa oczekiwania analityków na poziomie 0,1 proc. m/m. Jednocześnie jest to powrót na dodatnie poziomy, gdyż dwa poprzednie odczyty znalazły się poniżej kreski (-0,9 proc. m/m za maj, -0,1 proc. m/m za kwiecień). Pozytywnym zaskoczeniem był także skok Indeksu Fed z Filadelfii, który określa kondycję przedsiębiorstw w regionie Pensylwania, New Jersey i Delaware. Wartość 15,9 pkt. (poprzednio -4 pkt.) to pierwszy dodatni rezultat od marca. Dodatkowo odnotowano spadek liczby złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (221 tys., poprzednio 228 tys.), mimo zwyżkowych prognoz mówiących o 234 tys. Dobre dane pomogły wczoraj dolarowi, który umacniał się na forex. Kurs EUR/USD utrzymywał się poniżej 1,16 USD w trakcie czwartkowej sesji.

Piątkowe odreagowanie

W wyniku wczorajszego umocnienia waluty zza oceanu, notowania głównej pary walutowej świata dotarły do dolnej granicy kanału spadkowego przy poziomie 1,155 USD. Po jej osiągnięciu nastąpiło odbicie, które dziś doprowadziło nas do górnego ograniczenia, czyli 1,164 USD. W tym momencie warto zaznaczyć, że odkąd na początku lipca kurs EUR/USD osiągnął lokalny szczyt przy 1,183 USD, kierunek notowań głównej pary walutowej świata uległ zmianie. Na wykresie utworzył się kanał zniżkowy, w którym eurodolar wręcz podręcznikowo porusza się w stylu „od bandy do bandy”. Dzisiejsze odreagowanie, czyli zwyżka EUR/USD, oznacza umocnienie euro, na czym korzysta krajowa waluta. Złoty umacnia się dziś na forex. Kurs EUR/PLN chwilę po południu schodzi do 4,246 PLN, USD/PLN to 3,648 PLN, GBP/PLN to 4,907 PLN, a CHF/PLN to 4,549 PLN.

Rekordy na GPW!

Pozytywny sentyment wokół krajowej waluty to również efekt napływu środków na polski rynek kapitałowy. Piątkowa sesja na warszawskim parkiecie została wypełniona zielonym kolorem. Szczególnie dobrze ma się indeks WIG Banki, który w momencie pisania tekstu odnotowuje wzrost o 2,45 proc., dochodząc do poziomu 17 605 pkt. Jest to historyczny rekord. Identyczny sukces odnosi szeroki indeks WIG dobijając do 108 545 pkt. W mediach już pojawiają się hasła, mówiące o kolejnym celu, którym ma być 110 000 pkt. W tyle nie pozostaje indeks WIG20, który również zyskuje. Dzisiejsze wyjście w okolice 2980 pkt. zagwarantowało osiągnięcie najwyższego poziomu od 14 lat!

Dawid Górny, analityk walutowy Walutomat.pl

