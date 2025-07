Tanie linie lotnicze znów latają z Modlina

Wizz Air uruchomi 11 tras z lotniska Warszawa-Modlin, większość od grudnia br.; przeniesie też do Modlina dwa samoloty – poinformowała w piątek linia. Wizz Air przestał operować z Modlina pod koniec 2012 r. w związku z uszkodzeniem pasa startowego i zawieszeniem lotów z tego portu.

Po udanych negocjacjach, rozmowach i zawarciu porozumienia z zarządem lotniska Modlin, zamierzamy wprowadzić na lotnisko w Modlinie dwa nowe samoloty (Airbus) A321neo od grudnia. Pierwszy samolot 1 grudnia, drugi - od połowy grudnia. Dzięki temu będziemy oferować 11 nowych tras do 8 krajów - poinformował w piątek dyrektor operacyjny w Wizz Air Roland Tischner podczas konferencji prasowej w Warszawie.

Wizz Air zaoferuje ponad 500 tys. miejsc rocznie w samolotach

Jak wskazał, 1 grudnia ruszą loty do Aten w Grecji, Barcelony w Hiszpanii i norweskiego Bergen. Następnie 2 grudnia linii rozpocznie loty do Bergamo we Włoszech, stolicy Mołdawii - Kiszyniowa oraz do cypryjskiego Pafos. 15 grudnia uruchomione zostaną loty na Maltę i do bułgarskiej Sofii, a dzień później - do Brindisi i Palermo we Włoszech. Jako ostatnie 31 marca 2026 r. uruchomione zostanie połączenie do Alghero na Sardynii. Do większości tych miast loty będą odbywały się od trzech do pięciu razy w tygodniu. Wyjątkiem będzie Bergamo, gdzie Wizz Air będzie latał z Modlina codziennie oraz Malta, do której w sezonie zimowym będzie sześć lotów tygodniowo.

Tischner poinformował również, że rocznie z Modlina Wizz Air zaoferuje ponad 500 tys. miejsc rocznie w swoich samolotach i stworzy w tym podwarszawskim porcie ponad 80 miejsc pracy, głównie dla pilotów i załogi pokładowej.

Pytany, czy planuje poszerzenie oferty połączeń również z lotniska w Radomiu, przedstawiciel Wizz Aira stwierdził, że przewoźnik woli skoncentrować się na dwóch portach położonych bliżej Warszawy, czyli Modlinie i Lotnisku Chopina. Przekazał również, że Wizz Air planuje zwiększenie w tym roku o prawie 20 proc. liczby oferowanych miejsc względem 2024 r. W marcu br. linia miała 25-proc. udział w polskim rynku i była drugim największym przewoźnikiem lotniczym w Polsce.

Wiceprezes zarządu lotniska w Modlinie Jacek Kowalski zwrócił uwagę, że ostatnie ponad 12 lat, to przerwa we współpracy portu z niskokosztowym węgierskim przewoźnikiem lotniczym.

Ale cały czas wierzyliśmy w to, że Wizz Air może być dla nas doskonałym partnerem do rozwoju. Razem możemy po pierwsze dołączyć do wszystkich (…) dużych lotnisk (…), które mają obu największych graczy lowcostowych w tej części Europy i współpracują z nimi. A także wiemy, że doskonały (…) rozwój może też być implementowany w Modlinie i możemy razem wykorzystać ten potencjał, który w Polsce tkwi, w tej części Mazowsza - powiedział.

Zwiększa się ruch z lotniska w Modlinie

Obecnie jedynym regularnym przewoźnikiem operującym z i do Modlina jest niskokosztowy Ryanair. Linia w zeszłym tygodniu poinformowała o podpisaniu z lotniskiem umowy, w ramach której zwiększy flotę samolotów w Modlinie do ośmiu i otworzy co najmniej 25 nowych tras, zwiększając ich liczbę do 60. W efekcie liczba pasażerów Ryanaira w Modlinie ma wzrosnąć z 1,5 mln rocznie do 5 mln w 2030 r. Uruchomienie lotów z podwarszawskiego portu niedawno zapowiedziała również Air Arabia ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Połączenie do Szardży (niedaleko Dubaju) ma ruszyć w grudniu br.

W ostatnich latach Wizz Air na Mazowszu operował wyłącznie z Lotniska Chopina w Warszawie, obecnie lata również na jednej trasie z Radomia (do Larnaki na Cyprze). Linia rozpoczęła loty z Modlina niedługo po otwarciu tego portu dla ruchu cywilnego w 2012 r., a zakończyła je po zamknięciu drogi startowej w związku z pojawiającymi się w niej uszkodzeniami. Wówczas loty przeniesiono na Lotnisko Chopina. Po ponownym otwarciu lotniska w Modlinie, Wizz Air postanowił pozostać wyłącznie na warszawskim Okęciu.

Wizz Air to węgierska linia lotnicza. Zgodnie z danymi firmy, dysponuje ona flotą 237 samolotów Airbus A320 i A321; obsługuje ponad 830 tras i prawie 200 kierunków w ponad 50 krajach. Ma również 33 bazy w 16 krajach. W 2024 r. przewiozła łącznie 62,8 mln pasażerów. W Polsce Wizz Air obsługuje loty z 11 lotnisk (5 z nich to bazy), ma ponad 180 tras do 28 krajów i 35 samolotów. Od 2004 roku z usług przewoźnika skorzystało ponad 120 milionów pasażerów podróżujących z i do Polski.

