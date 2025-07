Rynek złotego czeka na ważne dane z gospodarki

Uwaga krajowych inwestorów skierowana będzie w przyszłym tygodniu na liczne dane makro, a jeżeli będą one stosunkowo dobre, to może to zapobiegać ewentualnemu osłabieniu złotego - oceniają ekonomiści Santandera. Kurs EUR/PLN powinien stabilizować się ok. 4,25-4,26, a rentowności SPW mogą lekko wzrosnąć.

„Reakcja złotego na informację o obłożeniu europejskich produktów 30-procentowym cłem była tymczasowa i naszym zdaniem podobnie może być w najbliższym czasie. W przypadku, gdyby pojawiały się informacje negatywne, inwestorzy będą takie uważali za element gry negocjacyjnej. Stosunkowo dobre dane z gospodarki powinny też zapobiegać ewentualnemu osłabieniu polskiej waluty. Zakładamy zatem, że złoty pozostanie stabilny w okolicy 4,25-4,26/EUR” - napisali w piątkowym raporcie ekonomiści Santandera.

W ciągu tygodnia krajowe rentowności wzrosły o 7-10 pb, mocniej na długim końcu.

„Było to z grubsza spójne z ruchami rynku IRS i mogło wynikać z wypowiedzi członków RPP, którzy raczej ostrożnie deklarowali skalę obniżek stóp w dalszej części roku. Naszym zdaniem dobre dane z gospodarki, w szczególności o płacach, powinny wzmacniać przekonanie inwestorów, że w tym roku skala obniżek stóp nie będzie duża, możliwy jest zatem dalszy lekki wzrost rentowności” - podano w raporcie Santandera.

W przyszłym tygodniu GUS poda szereg ważnych danych makro za czerwiec, w tym o płacach, zatrudnieniu, sprzedaży detalicznej, koniunkturze konsumenckiej, czy budowlance. Ponadto premier ma przedstawić nowy rząd po rekonstrukcji.

