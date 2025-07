Kurs dolara daleki od stabilizacji

Kolejny już dzień dolar amerykański pozostaje w centrum uwagi rynków. Dobre dane mieszają się na tej walucie wraz z oczekiwaniami obniżek stóp procentowych, co powoduje, że kurs skacze – raz góra, raz dół. W tle dalsze problemy korony norweskiej, która jest wyraźnie w odwrocie, mimo dzisiejszego porannego umocnienia.

Mocnego dolara ciąg dalszy

Czwartek przyniósł dwa ważne odczyty zza oceanu. Wyraźnie lepiej od prognoz wypadła sprzedaż detaliczna. Rynek oczekiwał wzrostu miesięcznego w czerwcu o symboliczne 0,1 proc., a otrzymaliśmy 0,6 proc.. Patrząc na wskaźnik sprzedaży bez samochodów, który wypadł słabiej, widać, że powodem niespodzianki jest właśnie handel aut. Drugim ważnym odczytem są wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Te spadły do poziomu 221 tysięcy miesięcznie. Jest to najniższy wynik od połowy kwietnia tego roku. Mamy zatem dwie korzystne informacje dla amerykańskiej waluty. Jak ona reagowała? Zgodnie z oczekiwaniami. Kurs euro względem dolara drugi dzień z rzędu atakował poziom 1,16 USD za 1 EUR. Tym razem skutecznie.

Nocna zmiana nastrojów

Dzień zakończył się dobrze dla dolara. Obudziliśmy się rano i kurs znów znalazł się wyraźnie powyżej wspomnianego poziomu 1,16 względem euro. Dlaczego? Powodów tego zamieszania jest kilka. Klimat wokół prezesa Fed i nieustające spekulacje o jego wymianie – to jedno. Warto także zwrócić uwagę, że rynki ponownie uwierzyły w nadchodzące obniżki stóp procentowych. Mowa co prawda o wrześniowym posiedzeniu, a nie tym z końca lipca, ale jednak. W lipcu szansa na cięcie jest symboliczna i patrząc na wyceny kontraktów terminowych wynosi 2,6 proc. – czyli realnie jej nie ma. We wrześniu z kolei, jeszcze wczoraj mieliśmy 47,1 proc. szans na brak obniżek. Dzisiaj mamy już tylko 42,2 proc. Tydzień temu było to poniżej 40 proc. Pokazuje to, że znów wracamy do narracji obniżkowej. Im bliżej cięć stóp, tym słabszy dolar. Pokazuje to, że są poważne siły na rynku pilnujące, by dolar za bardzo się nie umocnił.

Co z koroną norweską?

Jeżeli ktoś lubił wakacyjne wyjazdy do pracy w Norwegii, musi być ostatnio mocno zaniepokojony. Już kolejny rok korona norweska pokazuje coraz słabsze wyniki. Obecnie są to już okolice 36 groszy. Waluta Norwegii jest pod silną presją z wielu powodów. Z jednej strony jako kraj surowcowy, przy obecnych cenach surowców energetycznych ma dużo mniejsze wpływy. Z drugiej cały czas posiada relatywnie wysokie stopy procentowe, co sugeruje, że będzie je obniżać. Aż strach pomyśleć gdzie znajdzie się wówczas kurs norweskiej waluty.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:30 – USA – dane z rynku nieruchomości,

16:00 – USA – Raport Uniwersytetu Michigan.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

