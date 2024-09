Dolar traci po wzroście zakładów za obniżką o 50 pb.

Pierwsza od 2020 r. obniżka stóp procentowych w USA będzie dla rynków na całym świecie przełomowym wydarzeniem. Kluczowe pytanie stanowi obecnie jej wielkość. Rynki wciąż zwiększają zakłady za dużym ruchem Fedu (o 50 pb.) w tym tygodniu, obecnie do ponad 60%. Naszym zdaniem wycena ta jest nadmierna - spodziewamy się cięcia o 25 pb. W związku z tym możliwe jest taktyczne umocnienie się dolara w krótkim terminie.

Kluczowe punkty:

EBC zgodnie z oczekiwaniami obniżył stopy procentowe; dał również do zrozumienia, że raczej nie planuje ciąć stóp w październiku. Fed ma dokonać w tym tygodniu pierwszej z serii obniżek - pytaniem pozostaje, jaka będzie jej skala. BoE utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Złoty pozostaje w trendzie bocznym, zależny od bodźców zewnętrznych.

W ubiegłym tygodniu inwestorzy zwiększyli zakłady za cięciem o 50 pb., w wyniku czego dolar osłabił się względem większości pozostałych walut G10. Aktywa ryzykowne na świecie zyskiwały, a najważniejsze indeksy giełdowe znalazły się blisko rekordowych wartości.

Najlepiej radziły sobie waluty Ameryki Łacińskiej, w tym peso chilijskie, kolumbijskie i meksykańskie, oraz jen japoński, który w ostatnim czasie stał się niezwykle wrażliwy na stopy procentowe w USA. Złoty kontynuował ruch w trendzie bocznym. W tym tygodniu rynki skupią się na wrześniowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej (środa 18.09). Kluczowe jest oczywiście, czy dojdzie do cięcia o 25, czy 50 pb. Bez względu na skalę ruchu ciekawość wzbudzą także dot plot, nowe projekcje gospodarcze oraz konferencja prasowa prezesa Jerome’a Powella. W czwartek (19.09) odbędzie się posiedzenie Banku Anglii - zgodnie z konsensusem ze względu na uporczywą inflację i odporny popyt w Wielkiej Brytanii nie dojdzie do zmiany stóp procentowych.

PLN

W ostatnich dniach kurs EUR/PLN sięgnął w pewnym momencie 4,30, tydzień zakończył jednak na niemal niezmiennym poziomie względem jego początku. Złoty radził sobie tym samym lepiej niż pozostałe waluty regionu. Powodzie w południowo-zachodniej Polsce nie mają jak dotąd istotnego wpływu na rynek walutowy, a uwaga skupia się na wiadomościach spoza kraju. W tym tygodniu w kalendarzu dzieje się nieco więcej, a szczególnie istotne będą publikowane w czwartek (19.09) sierpniowe dane z rynku pracy i odczyt produkcji przemysłowej. Najważniejsze dla polskiej waluty będzie jednak najpewniej posiedzenie Rezerwy Federalnej, stanowiące w pewnym stopniu drogowskaz dla banków na całym świecie, w tym dla NBP.

EUR

W ubiegłym tygodniu Europejski Bank Centralny zgodnie z oczekiwaniami obniżył stopy procentowe i zapewnił niewiele informacji dotyczących dalszej ich ścieżki. Zasugerował przy tym, że kolejne cięcie na posiedzeniu w październiku jest mało prawdopodobne. Wyceny rynkowe zmieniły się po tym podobnie do tych dotyczących Fedu i obecnie zakładają ok. 30% prawdopodobieństwa takiego ruchu. Nie spodziewamy się jednak, że do niego dojdzie. Kiepska produkcja przemysłowa zaważy na decyzji w mniejszym stopniu niż uporczywa inflacja i stosunkowo hojne ustalenia płacowe, jako że problemy niemieckiego sektora przemysłowego są strukturalne i nie są ściśle związane z poziomem stóp procentowych.

USD

Dynamika cen w USA była wyższa od oczekiwań - jej miara bazowa wzrosła drugi miesiąc z rzędu, o 0,28%. Preferowana przez nas 3-miesięczna średnia krocząca inflacji bazowej przestała spadać i rośnie, przy czym wciąż pozostaje blisko celu Fedu. Rynki ignorują jednak te odczyty i kolejne dowody, że pogorszenie na rynku pracy nie jest znaczne, i zwiększają wciąż zakłady za dużym ruchem Fedu w tym tygodniu, obecnie do ok. 60%. Naszym zdaniem wycena ta jest nadmierna. Spodziewamy się cięcia o 25 pb. i uważamy w związku z tym, że możliwe jest taktyczne umocnienie się dolara w krótkim terminie.

GBP

Spodziewamy się bardzo aktywnego tygodnia w handlu funtem. W środę (18.09) opublikowany zostanie raport inflacyjny za sierpień, w czwartek (19.09) odbędzie się zaś posiedzenie Banku Anglii - naszym zdaniem odstęp między tymi wydarzeniami jest zbyt mały, by pierwsze mogło mieć znaczący wpływ na drugie. Ekonomiści są niemal pewni, że stopy procentowe zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie, rynki wyceniają jednak ok. 20% prawdopodobieństwa, że cięcie nastąpi. Oczekiwany tymczasowy wzrost inflacji i utrzymanie przez Bank Anglii stóp na stosunkowo wysokim poziomie 5% powinny pomóc funtowi utrzymać tytuł najlepiej radzącej sobie w tym roku waluty G10.

