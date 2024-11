Kiedy w święta najczęściej dochodzi do wypadków?

W minionym roku na polskich drogach w czasie Wszystkich Świętych doszło do 118 wypadków, w których zginęło 8 osób, a 130 zostało rannych. W tym okresie kierowcom nie sprzyja zwiększony ruch, pogarszające się warunki pogodowe i pośpiech, a policjanci apelują o ostrożność. Jednak jak wynika z policyjnych statystyk z ostatnich pięciu lat, czas Wszystkich Świętych nie jest na pierwszym miejscu pod względem liczby wypadków na polskich drogach.

Eksperci rankomat.pl przeanalizowali dane policji z ostatnich pięciu lat dotyczące liczby wypadków – w tym zabitych i rannych podczas najważniejszych polskich świąt: Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Zebrane dane wyraźnie wskazują, że do największej liczby wypadków statystycznie dochodzi w okresie Świąt Wielkanocnych.

Wszystkich Świętych najniebezpieczniejsze w 2018 roku

Liczba wypadków w czasie Wszystkich Świętych utrzymuje się na wysokim poziomie, choć różni się w zależności od roku. Najwięcej zdarzeń odnotowano w 2018 roku, kiedy doszło do 192 wypadków, w których zginęły 23 osoby. Choć pandemia w 2020 roku przyniosła spadek liczby wypadków do 67, od tego czasu liczba zdarzeń rośnie, osiągając 118 wypadków w 2023 roku.

autor: materiały prasowe Rankomat

Policja co roku apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w okresie Wszystkich Świętych, kiedy Polacy wyruszają na drogi, aby odwiedzić groby bliskich. W ramach działań prewencyjnych organizowana jest akcja „Znicz”, która w tym roku potrwa od 31 października do 5 listopada.

Wielkanoc najbardziej wypadkowym czasem na polskich drogach

Jeśli spojrzeć na statystyki z ostatnich pięciu lat, to właśnie podczas Świąt Wielkanocnych jest najwięcej wypadków, a także zabitych i rannych. Rekordowy pod tym względem był rok 2019, który przyniósł 190 wypadków – zginęło w nich aż 35 osób. Wyłączając lata pandemii (2020 i 2021 rok), liczba wypadków w okresie wielkanocnym nie spada poniżej 100. Dane z tegorocznej Wielkanocy również nie są optymistyczne: odnotowano 163 wypadki, 186 rannych, a 24 osoby poniosły śmierć.

autor: materiały prasowe Rankomat

Nieco lepiej w statystykach wypada Boże Narodzenie. Choć zdarzają się wyjątki, jak tragiczny rok 2020, kiedy zginęło 31 osób, Boże Narodzenie zwykle wiąże się z niższą liczbą wypadków – w 2023 roku było ich 86, z czego 14 zakończyło się ofiarami śmiertelnymi. To pokazuje, że rodzinny charakter tego okresu może wpływać na większą ostrożność kierowców.

autor: materiały prasowe Rankomat

Apel o bezpieczną jazdę

W okresach świątecznych należy zachować szczególną rozwagę na drodze, kiedy ruch na drogach znacząco się nasila. Dostosowanie prędkości do warunków na drodze, zaplanowanie podróży z wyprzedzeniem oraz unikanie pośpiechu mogą pomóc zminimalizować ryzyko wypadków.

Bezpieczna podróż zaczyna się od przygotowania – przed wyruszeniem warto sprawdzić stan techniczny samochodu, zadbać o odpowiednie oświetlenie i dostosować trasę do aktualnych warunków drogowych. Równie ważne jest planowanie przerw na odpoczynek, szczególnie przy długich trasach. Pamiętajmy, że odpowiedzialna postawa na drodze, uwzględniająca zmieniające się warunki i czas potrzebny na spokojną podróż, to klucz do bezpiecznego dotarcia do celu, zwłaszcza w okresie świątecznym – komentuje Katarzyna Gaweł, ekspert rankomat.pl.

Materiały prasowe rankomat.pl, oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.