Mamy już w Polsce 16 milionów mieszkań

Licznik istniejących w Polsce mieszkań i domów przekroczył 16 milionów – wynika z szacunków HREIT. To rekord, choć wciąż daleko nam do standardu mieszkaniowego panującego na Zachodzie. Tempo, w którym gonimy sąsiadów ostatnio spadło. Wszystko przez ograniczenie aktywności deweloperów zapoczątkowane w 2022 roku.

W styczniu oddano w Polsce do użytkowania prawie 15,5 tys. mieszkań – sugerują najnowsze dane GUS. W lutym powinno być to kolejnych kilkanaście tysięcy nieruchomości. Dostępne dane pozwalają więc już szacować, że licznik istniejących w kraju mieszkań zdążył przekroczyć 16 milionów. Stało się to mniej więcej w połowie lutego. Jeszcze nigdy w Polsce nie mieliśmy tak wielu domów i mieszkań, bo trzeba pamiętać, że pisząc o mieszkaniach, urząd statystyczny ma na myśli zarówno lokale w blokach, jak i domy.

autor: materiały prasowe HREiT

Deweloperzy to trzon budownictwa mieszkaniowego

Z danych udostępnionych przez GUS wynika, że najważniejszymi dostarczycielami nowych nieruchomości są w Polsce deweloperzy. W latach 2020-2024 odpowiadali oni za 62 proc. mieszkań oddawanych do użytkowania. Kolejne 36 proc. nieruchomości stworzyli rodacy budujący domy na własne potrzeby. Reszta, czyli 2 proc. całej nowej produkcji, to łączne dokonania gmin, SIM-ów, TBS-ów, spółdzielni czy firm budujących mieszkania zakładowe.

Huśtawka w sektorze budownictwa mieszkaniowego

Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich miesiącach liczba mieszkań oddawanych do użytkowania wyraźnie spadała. Jest to pokłosie mniejszej liczby uruchamianych budów w roku 2022 i częściowo też 2023. Skoro wtedy nowe inwestycje nie były uruchamiane, to teraz skutkuje to mniejszą liczbą mieszkań oddawanych do użytkowania. Jest szansa, że w drugiej połowie 2025 i w roku 2026 sytuacja się odwróci. To znowu będzie pokłosiem tego, że w drugim półroczu 2023 roku deweloperzy zaczęli uruchamiać więcej nowych budów.

16 milionów to wciąż za mało

Z faktu, że sytuacja mieszkaniowa w Polsce stopniowo się poprawia bez wątpienia powinniśmy się cieszyć. Optymizm studzi jednak fakt, że potrzeby mieszkaniowe w Polsce wciąż są dalekie od zaspokojenia, a nasz standard mieszkaniowy wciąż wyraźnie odstaje od wyników, które notują kraje zachodnie.

I tak na przykład Eurostat w danych za 2023 rok poinformował, że w Polsce na osobę przypada po 1,2 pokoju. Średnia unijna (1,7 pokoju na osobę) jest o około 40 proc. wyższa. Do tego w 13 czołowych krajach statystyczny obywatel ma do dyspozycji co najmniej dwa pokoje.

To, że mamy relatywnie małe mieszkania, to jednak nie wszystko. Mamy ich też za mało – przynajmniej jeśli przyjąć za punkt odniesienia statystyki europejskie. Spójrzmy na przykład na fakt, że dziś w Polsce mamy około 426 mieszkań na tysiąc mieszkańców. Z danych zebranych przez OECD w raporcie podsumowującym 2022 rok wynika, że analogiczna liczba dla UE to 514 mieszkań na tysiąc osób. To o ponad 20 proc. więcej niż u nas. Przy tym do obliczenia tej średniej nie dla wszystkich krajów OECD dysponowało danymi za 2022 rok, a więc najpewniej średnia ta jest dziś jeszcze wyższa.

Bartosz Turek, główny analityk HREIT

