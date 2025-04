Mieszkania w Polsce o 20 metrów mniejsze niż w Europie

Prawie 96 m kw. – taką powierzchnię ma przeciętna nieruchomość w Europie – sugerują dane Eurostatu dla 20 krajów. To o około 1/4 więcej niż „nad Wisłą”. Nieruchomości w Polsce jest więc nie tylko za mało, ale są one też wyraźnie mniejsze niż na Zachodzie.

Jeśli myślimy o wielkości mieszkania lub domu, to przeważnie mamy na myśli metraż. Podobnie jest z ceną nieruchomości, którą chętnie przeliczamy na metr kwadratowy. Na Zachodzie patrzą na te sprawy trochę inaczej. Tam nierzadko głównym wyznacznikiem wielkości nieruchomości jest liczba pokoi czy sypialni. To dlatego w statystykach Eurostatu bez problemu znajdziemy dane na temat tego ile pokoi przypada na osobę w danym kraju, ale już z przypadającym na osobę metrażem albo powierzchnią przeciętnych „czterech kątów” jest gorzej. Z pomocą przychodzą nam tu jednak dane z przeprowadzonych w Europie spisów powszechnych. Te miały miejsce w 2021 roku i dotyczyły większości krajów unijnych.

Przeciętne unijne „M” o 20 metrów większe niż u nas

Dostępne dane pozwalają oszacować, że na starym kontynencie średnia powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła w 2021 roku prawie 96 m kw. Dostępne dane dotyczą 20 krajów wspólnoty. Do tego warto uściślić, że urząd statystyczny pisząc o mieszkaniach, ma na myśli zarówno lokal mieszkalny w bloku jak i dom jednorodzinny.

96 metrów to dużo. Rodzimy wynik jest znacznie niższy. Dane GUS sugerują bowiem, że w 2021 roku analogiczna miara dla Polski wynosiła jedynie 75 metrów. Przeciętna europejska nieruchomość jest o ponad 20 metrów większa. Różnica jest ogromna. Gdybyśmy chcieli wyobrazić sobie skalę tej dysproporcji, to w uproszczeniu musiałoby to wyglądać tak, że nasze domy i mieszkania powinny urosnąć o ponad 1/4.

Przy takim wyniku trudno dziwić się, że rodzime mieszkania są jednymi z najbardziej przeludnionych na starym kontynencie. W 2023 roku Eurostat oszacował, że problem ten występował w przypadku ponad 1/3 rodzimych gospodarstw domowych. Chodzi po prostu o sytuację, w której mieszkamy w domu lub lokalu, który ma za mało pokoi. Przeciętnie w unii problem ten dotyka mniej niż 17 proc. gospodarstw domowych, a więc około 2 razy mniej niż u nas.

Bałtowie żyją skromniej

Szukając pocieszenia możemy zauważyć, że są też kraje, w których przeciętna nieruchomość jest mniejsza niż w Polsce. Poniżej 70 metrów mają statystyczne mieszkania na Litwie, Łotwie i w Estonii. Nikłe to jednak pocieszenie biorąc pod uwagę, że tam przeciętne gospodarstwo domowe jest mniej liczne niż w Polsce. Według danych Eurostatu za 2023 rok w Polsce razem mieszkały prawie 3 osoby. Dla porównania w Estonii, na Litwie i Łotwie jest to znacznie mniej, bo statystyczne gospodarstwo domowe liczy od 1,9 do 2,2 osób. Niewiele mniejszy metraż zajmuje tam więc rodzina licząca o około jedną osobę mniej.

Spójrzmy więc też na drugą stronę tabeli. Z danych publikowanych przez Eurostat możemy wnioskować, że największe nieruchomości znajdziemy w Liechtensteinie, Norwegii, Holandii i Danii. Tam przeciętna powierzchnia użytkowa przekracza 110 metrów, co jest wynikiem lekko licząc o połowę lepszym niż rodzimy. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że są to kraje znacznie bardziej zamożne niż Polska, a do tego większość osób mieszka tam w domach, a nie blokach. Odpowiednie dane nie są jedynie dostępne dla Liechtensteinu, choć nie powinno ulegać wątpliwości, że pomimo niewielkiej powierzchni kraj ten nie jest intensywnie zabudowany.

Bartosz Turek, główny analityk HREIT

