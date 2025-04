Cudzoziemcy kupili w Polsce ponad 17 tys. mieszkań

Największą popularnością polskie nieruchomości cieszą się wśród Ukraińców, Niemców i Białorusinów, ale na liście osób kupujących mieszkania „nad Wisłą” znaleźć możemy prawie 120 narodowości – sugerują najnowsze dane MSWiA. W ręce zagranicznych nabywców trafiło w 2024 roku 17330 mieszkań. To sugeruje, że udział cudzoziemców w rodzimym rynku mieszkaniowym może wynosić około 5 proc..

17 330 – tyle mieszkań nabyli cudzoziemcy w Polsce w 2024 roku – wynika z danych MSWiA. W sumie lokale te miały ponad milion metrów kwadratowych. To znaczy, że przeciętne mieszkanie, kupione w ubiegłym roku przez cudzoziemca, miało trochę ponad 58 m kw. Zanotowaliśmy więc ponad 20-proc. wzrost zakupów dokonywanych przez cudzoziemców, choć przeciętne kupione przez nich „M” jest takiej samej wielości, jak w latach poprzednich.

Niewątpliwie ważnymi czynnikami stojącymi za rosnącą liczbą transakcji realizowanych przez cudzoziemców są konflikt zbrojny za naszą wschodnią granicą oraz sytuacja polityczna na Białorusi. Dla sporej części kupujących bez wątpienia kluczowe są takie sprawy jak dobra sytuacja gospodarcza Polski, niskie bezrobocie, rosnące wynagrodzenia i niższe na tle europejskim koszty utrzymania.

Ukraińcy i Białorusini kupują coraz więcej

Warto zauważyć, że około połowa zakupów realizowanych przez cudzoziemców wynikała z popytu zgłaszanego przez Ukraińców. W 2024 roku nabyli oni łącznie około 9 tysięcy mieszkań. Mamy więc tu wzrost o ponad 1/4. Niestety nie możemy tu podać dokładnych liczb, bo upubliczniony przez ministerstwo raport nie pozwala na aż tak precyzyjną odpowiedź.

Wiemy jedynie, że w specjalnym rejestrze prowadzonym przez MSWiA Ukraińcy wpisani zostali w 2024 roku 9720 razy. W tej liczbie znajdziemy jednak nie tylko informacje o zakupie mieszkań, ale też np. garaży czy lokali użytkowych. Wiemy jednak, że ze wspomnianych 9,7 tysięcy nieruchomości samodzielne lokale mieszkalne stanowiły około 9 tys. sztuk. W przypadku kilkuset nieruchomości, nabytych przez Ukraińców, nie mamy pewności o jakim typie nieruchomości mówimy.

Drugie miejsce wśród nacji kupujących najwięcej mieszkań w Polsce od dwóch lat zajmują Białorusini. W 2024 roku kupili oni w Polsce około 3 tysiące mieszkań o łącznej powierzchni prawie 180 tysięcy m kw. To oznacza wzrost aż o 60 proc. względem poziomu z 2023 roku.

Niemcy kupują coraz mniej

W tym samym czasie ubyło za to Niemców chętnych na przeprowadzkę do Polski. W 2024 roku osoby fizyczne oraz firmy zza Odry kupiły mieszkania o łącznej powierzchni nieprzekraczającej 57 tys. m kw. Nie tylko oznacza to, że nabyli oni ponad 8 razy mniej powierzchni mieszkalnej niż Ukraińcy, ale też o prawie 1/4 mniej niż w 2023 roku.

Cudzoziemcy kupili cztery mieszkania w Zakopanem

Ciekawe jest też to, jakie lokalizacje cudzoziemcy wybierają. Tu palmę pierwszeństwa niezmiennie od lat dzierży Warszawa. W 2024 roku cudzoziemcy jako osoby fizyczne kupili ponad 3 tys. mieszkań, a zagraniczne firmy dołożyły do tego wyniku jeszcze 490 stołecznych lokali. Łącznie więc obcokrajowcy nabyli w Warszawie ponad 3,5 tys. mieszkań. To sporo, a ponadto o ponad 1/5 więcej niż w 2023 roku.

Na drugim miejscu uplasował się Kraków z wynikiem na poziomie ponad 1,5 tys. mieszkań. Niewiele mniej kupili cudzoziemcy we Wrocławiu. Kolejne miejsca w zestawieniu zajmują Łódź, Poznań, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski i Szczecin z wynikami na poziomie od 158 do 827 lokali mieszkalnych.

Na drugim biegunie mamy natomiast polskie miejscowości turystyczne (Świnoujście, Zakopane) oraz Gdynię. W tych wszystkich miastach cudzoziemcy kupili łącznie 121 nieruchomości. Co ciekawe w Zakopanem osoby z zagranicy nabyły jedynie cztery mieszkania, a przeciętna powierzchnia lokalu nieznacznie przekroczyła 29 metrów, czyli kupowane tam nieruchomości były przeciętnie o połowę mniejsze niż przeciętnie w skali kraju.

Bartosz Turek, główny analityk HREIT

