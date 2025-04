Wielkanoc w tym roku wyczyści nam portfel!

Koszt domowego sernika 6 proc. wyższy niż przed rokiem. Jaja? Zapłacimy za nie nawet 17 proc. więcej niż przed zeszłoroczną Wielkanocą. Wzrostu możemy spodziewać się też w przypadku cen mięsa i przetworów drobiowych czy też masła. Czy jest szansa, że za cokolwiek zapłacimy mniej niż przed rokiem? O ile więcej musimy zapłacić za przygotowanie wielkanocnego koszyczka? – ceny produktów świątecznych analizują eksperci sektora Food & Agro w Banku BNP Paribas.

-Choć globalne ceny żywności spadły w porównaniu ze szczytem w 2022 r., to jednak pozostają podwyższone. Są o ok. 25 proc. wyższe w ujęciu realnym niż ich średni poziom w 2019 r. Wzrost ceny żywności w Polsce przyspieszał na początku tego roku. Szacunki zmian cen r/r za marzec wskazują na poziom 6,7 proc., po wzrostach o 5,5 proc. i 6,2 proc. odpowiednio w styczniu i w lutym– mówi Grzegorz Kozieja, dyrektor Departamentu Analiz Food and Agro i Specjalizacji Sektorowej.

Za co zapłacimy więcej

Jaja, które są jednoznacznie kojarzone z tradycją wielkanocną w tym roku mogą być o 15-17 proc. droższe niż w ubiegłym roku, głównie z powodu ich niższej podaży. Ze względu na grypę ptaków, część stad kur niosek musiała zostać wybita jeszcze w 2024 r. (spadek wstawień kur niosek o 14 proc. r/r), a początek 2025 przyniósł kolejną falę ognisk, które jeszcze bardziej pogłębiły spadek produkcji. Dodatkowo wzrostom cen sprzyja sezonowy wzrost popytu na jaja przed Wielkanocą.

-Wędliny, pasztety czy też tradycyjne kiełbasy również będą droższe. W szczególności wzrost cen widoczny będzie w przypadku mięsa i przetworów z drobiu, które będzie o około 9-10 proc. droższe w relacji rocznej – mówi dr Magdalena Kowalewska, dyrektorka Biura Analiz Sektora Food and Agro.

Jednak na pocieszenie dodaje: Konsumenci mogą spodziewać się niższych cen surowego mięsa wieprzowego. Ze względu na wykrycie pryszczycy w Niemczech, a także nadal relatywnie wysoką podaż żywca w UE, ceny skupu żywca wieprzowego są niższe r/r, co sprzyja również obniżkom cen mięsa surowego w detalu. Oczekiwane spadki cen mięsa nie przełożą się jednak na przetwory wieprzowe, które będą o 4-5 proc. droższe, głównie ze względu na wzrost poza surowcowych kosztów produkcji. Można spodziewać się jednak wielu promocji w sklepach, gdyż są to produkty „gazetkowe”, których atrakcyjne ceny mają przyciągać konsumentów do danej sieci handlowej.

Co jeszcze podrożeje?

Niestety nawet za bochenek chleba w koszyczku i na świątecznym stole zapłacimy kilka procent więcej niż przed rokiem, chociaż ceny mąki będą zbliżone do ubiegłorocznych. Jednak co trzeba podkreślić - mąka jest jednym z kosztów produkcji pieczywa. Piekarnie odczuwają wzrost płacy minimalnej czy kosztów energii.

Nieznaczne spadki cen oczekiwane są w przypadku mleka i twarogu. Obniżkom cen sprzyja większa podaż surowca, jednak te obniżki nie rekompensują wzrostów cen innych produktów – jak np. masła. To właśnie tego produktu dotyczy największa dynamika wzrostu cen detalicznych. Według oczekiwań analityków Banku BNP Paribas masło będzie o 21 proc. droższe r/r, pomimo spadku o 9 proc. od początku roku.

Czy za cokolwiek zapłacimy mniej?

Najsilniejsze spadki spodziewane są w przypadku cukru, który może być nawet o 39 proc. tańszy r/r, ze względu na dużą nadwyżkę produkcji na polskim rynku.

Nie oznacza to jednak, że domowe wypieki będą tańsze. Jednymi z najpopularniejszych, tradycyjnych ciast jedzonych w okresie Świąt Wielkanocnych są mazurki, babki i serniki. Te ostatnie zyskują na popularności w wielu nowych wariacjach, jak chociażby sernik baskijski, pistacjowy czy też dubajski. Analitycy sektora Food&Agro oszacowali indeks sernika, który wskazuje, jak w ostatnich latach zmieniały się koszty zakupu składników do jego przygotowania. Eksperci Banku BNP Paribas szacują, że w okresie Wielkanocy 2025 koszt przygotowania tradycyjnej wersji sernika będzie o 6 proc. wyższy niż przed rokiem.

Niższych cen można spodziewać się w przypadku większości warzyw, w tym ziemniaków o 10 proc., buraków o 2 proc., a marchwi o 12 proc. w relacji rocznej. Droższe będą za to owoce, zarówno rodzime, jak i importowane. Ze względu na niższe zbiory jabłek w ostatnim sezonie, ich ceny detaliczne w okresie Wielkanocy będą o kilkanaście procent wyższe w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Ceny produktów wielkanocnych w 2025 roku / autor: materiały prasowe BNP Paribas

Ten koszyczek nie będzie tani

-Koszyk produktów spożywczych, najczęściej kupowanych przed Wielkanocą, w którego skład wchodzą: 1 kg chleba pszenno-żytniego, 2 kg mąki pszennej, 2 kg mięsa wieprzowego, 2 kg kurczaka patroszonego, 0,5kg szynki wieprzowej, 1 kg kiełbasy wędzonej, 1 kg twarogu półtłustego, 30 jaj, 1 kg masła, 1 kg oleju rzepakowy, 1 kg jabłek, 1 kg buraków, 1 kg marchwi, 1 kg cebuli, 3 kg ziemniaków, 1 kg cukru i 2 l soku jabłkowego, będzie o około 6 proc. droższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – podsumowuje dr Magdalena Kowalewska, dyrektor Biura Analiz Sektora Food&Agro w Banku BNP Paribas.

W związku ze wzrostem wszystkich głównych kategorii żywnościowych, potrzebnych do przygotowania koszyczka wielkanocnego w tym roku, będzie on kosztować więcej niż przed rokiem. Przeciętny koszyczek wielkanocny zawierający dwa jaja, 50 g pieczywa i 50 g kiełbasy będzie o 10 proc. droższy w porównaniu z ubiegłorocznymi Świętami.

Materiały prasowe Banku BNP Paribas, oprac. sek

