Jak możemy chronić swoje zdrowie przed chorobami cywilizacyjnymi?

Cukrzyca, nadciśnienie i otyłość to dziś jedne z największych zagrożeń zdrowotnych dla osób pracujących. Rozwijają się powoli, często bezobjawowo, a pierwsze sygnały wielu pracowników mylnie bierze za zwykłe przemęczenie. Tymczasem to właśnie codzienność - szybkie tempo pracy, stres, siedzenie przez wiele godzin i nieregularne posiłki - sprzyja ich rozwojowi.

W SALTUS Ubezpieczenia mówimy wprost: Dbamy o ludzi.

A troska o zdrowie zaczyna się od świadomości i prostych nawyków, które możesz wprowadzić od zaraz.

Cukrzyca – choroba, która zaczyna się niewinnie

Podwyższony poziom cukru może latami nie dawać wyraźnych objawów. Wielu pracowników tłumaczy senność lub brak koncentracji przepracowaniem, a nie rosnącym problemem zdrowotnym.

Na co uważać?

• nagłe spadki energii,

• senność po posiłkach,

• ciągłe pragnienie,

• trudności z koncentracją.

Co pomaga?

Regularne badania poziomu glukozy, ograniczenie słodzonych napojów, odrobina ruchu — nawet 30 minutowy spacer ma znaczenie.

Nadciśnienie – „cichy zabójca”

Nadciśnienie to choroba, która może rozwijać się bez żadnych objawów. Stres, pośpiech i mała ilość snu sprawiają, że ryzyko rośnie szczególnie u osób w średnim wieku.

Warto zwrócić uwagę na:

• bóle głowy,

• kołatanie serca,

• szum w uszach,

• zmęczenie mimo odpoczynku.

Kontrola ciśnienia, redukcja soli w posiłkach i choćby chwilowe przerwy na „złapanie oddechu” realnie poprawiają stan zdrowia.

Otyłość – choroba, która dotyka coraz więcej z nas

Nie chodzi tylko o wagę czy wygląd. Nadmiar tkanki tłuszczowej osłabia serce, obciąża kręgosłup, nasila problemy hormonalne i zmniejsza wydolność organizmu. Praca siedząca, brak regularnych posiłków — to codzienność sprzyjająca tyciu.

Sygnały ostrzegawcze:

• szybkie męczenie się,

• bóle stawów,

• gorsza koncentracja,

• trudność z aktywnością fizyczną.

Tu naprawdę liczą się małe kroki — regularność jedzenia, zdrowe wybory, ruch dopasowany do możliwości.

Jak realnie zadbać o siebie, mimo tempa życia?

Nie zawsze masz wpływ na grafik w pracy, terminy czy stres. Ale masz wpływ na to, jak troszczysz się o swoje zdrowie każdego dnia.

✔ Rób regularne badania kontrolne

Glukoza, ciśnienie, cholesterol, morfologia — to podstawy, które chronią przed poważnymi chorobami.

✔ Ruszaj się, nawet krótko

Kilka krótkich spacerów dziennie znaczy więcej niż jedna długa siłownia raz w tygodniu.

✔ Jedz regularnie

Nawet przy pracy zmianowej możesz trzymać rytm posiłków — to jeden z najskuteczniejszych sposobów na ochronę zdrowia.

✔ Reaguj na sygnały organizmu

Ignorowanie problemów zdrowotnych nigdy się nie opłaca.

Dbamy o ludzi, dlatego stworzyliśmy ubezpieczenia SALTUS Na Zdrowie i Kurację

Zdrowie nasze i naszych najbliższych to fundament stabilnego życia — zarówno rodzinnego, jak i zawodowego. Dlatego w SALTUS Ubezpieczenia przygotowaliśmy rozwiązania, które pomagają zadbać o siebie na co dzień.

SALTUS Na Zdrowie to indywidualne ubezpieczenie zdrowotne, który obejmuje m.in.:

• badania profilaktyczne,

• konsultacje specjalistyczne,

• szybkie ścieżki diagnostyczne,

• wsparcie w najczęstszych problemach zdrowotnych.

Idealne zabezpieczenie dla osób, które chcą regularnie monitorować swój stan zdrowia i reagować na pierwsze sygnały.

SALTUS Kuracja to rozszerzone wsparcie zdrowotne, które pomaga nie tylko diagnozować, ale również leczyć poważniejsze schorzenia. Zapewnia dostęp do specjalistów, badań i terapii — także w przypadku chorób nowotworowych.

Oba produkty powstały w jednym celu: by realnie pomóc w dbaniu o własne zdrowie, zanim pojawią się poważniejsze problemy.

Gdzie skorzystasz z naszych ubezpieczeń?

Ubezpieczenia SALTUS Na Zdrowie oraz SALTUS Kuracja są dostępne w placówkach Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych na terenie całej Polski. Dzięki temu każdy może w prosty i wygodny sposób skorzystać z naszej oferty, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Osoby objęte ochroną mają możliwość korzystania z wizyt lekarskich, badań diagnostycznych i szerokiej opieki medycznej w ponad 5000 placówkach medycznych w całym kraju. Tak szeroka sieć gwarantuje szybki dostęp do pomocy i komfort leczenia bez zbędnego oczekiwania.

Więcej informacji o naszych produktach zdrowotnych znajduje się na stronie: https://saltus.pl/zdrowotne/.

