BoJ znów „straszy” podwyżkami stóp

Wczorajsze dane CPI z USA wspierają scenariusz dezinflacyjny. EUR/USD w górę, korzysta polski złoty, USD/PLN poniżej 3,80. Jen japoński wiedzie dzisiaj prym na rynku FX, w tle wzrost kosztu pieniądza w Kraju Kwitnącej Wiśni.

S&P 500 już na „plusie” w tym roku

Kluczowym punktem dnia była wczoraj publikacja danych inflacyjnych ze Stanów. Zarówno bazowa CPI, jak i ogólny wskaźnik wykazały niższe tempo wzrostu cen w ujęciu miesięcznym (0,2 proc. przy oczekiwaniach na poziomie 0,3 proc.). Zdaniem analityków te dane wskazują na kierunek dezinflacyjny, co widać po spadających rentownościach amerykańskich obligacji – udało się odbić od poziomu 4,50 proc.. Co ciekawe, żadnej reakcji nie było na kontraktach na stopę procentową, które wskazują, że prawdopodobieństwo cięcia stóp w USA w czerwcu wynosi raptem 8 proc.. Niemniej jednak dane CPI wzmocniły przekaz, który płynął po weekendowych doniesieniach o wstępnym porozumieniu na linii USA-Chiny – inwestorzy widzą wejście amerykańskiej gospodarki na dobre tory. Optymizm wczoraj był widoczny na giełdach, gdzie S&P 500 w końcu wyszedł ponad poziom 0 stopy zwrotu w tym roku.

Odbicie od wsparcia

Skoro niższa inflacja CPI w USA, to nie może dziwić fakt, że w górę odbija główna para walutowa świata. Niższa dynamika cen to otwarcie pola do luzowania monetarnego. Tym samym liczba dwóch cięć stóp w USA na ten rok pozostaje nadal aktualna. Popularny „edek” technicznie odbija się więc od wsparcia na poziomie 1,11 i jest już dzisiaj ponad 1,1230. Taka sytuacja pomaga też naszej walucie. PLN w relacji do USD spada poniżej 3,80, a na wykresie z ostatnich dni maja rysująca się formacja głowy z ramionami może wskazywać, że czeka nas zejście w niższe rejony. Tym bardziej, że ocieplenie relacji USA-Chiny w kwestiach handlowych ogranicza duże ryzyko proinflacyjne w USA i niejako wytrąca argumenty po stronie Fed, by utrzymywać stopy procentowe bez zmian, jak do tej pory.

Presja płacowa i niski PKB

Zupełnie po innej stronie barykady jest bank centralny Japonii, w którym ciągle grany jest scenariusz podwyżki stóp procentowych. Decydenci z BoJ systematycznie podkreślają, że oczekują rosnącej dynamiki płac i cen w najbliższym czasie, a to argumenty za tym, by koszt pieniądza podnosić. I pewnie taka decyzja już by zapadła, gdyby nie to, że czynnikiem ryzyka pozostaje kwestia ceł. Mogą one uderzyć szczególnie w japoński rynek motoryzacyjny, co finalnie przełoży się na całą gospodarkę. W I kwartale 2025 japońska gospodarka rozwijała się raptem na poziomie 0,6 proc. PKB, a BoJ ściął znów prognozy wzrostu na koniec marca 2026 (rok fiskalny) z poziomu 1,1 proc. na 0,5 proc. Decydenci z Kraju Kwitnącej Wiśni mogą więc stanąć przed nie lada dylematem – słabiutki wzrost gospodarczy będzie współgrał z wysoką dynamiką cen napędzaną rosnącymi płacami. Dzisiaj jednak JPY jest jedną z najmocniejszych walut na rynku FX. A dzieje się tak właśnie po kolejnym wystąpieniu (tym razem wiceprezesa BoJ), który mówił o gotowości do podniesienia stóp procentowych.

