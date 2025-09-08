Kawa w Warszawie: tanio na pewno nie jest

W ostatnich latach, zwłaszcza po covidzie, nie milknie dyskusja o drożejącym jedzeniu na mieście. Eksperci Rankomat.pl postanowili na przykładzie ceny cappuccino pokazać siłę nabywczą pieniądza w 27 miastach stołecznych. Najlepszy stosunek kawy do zarobków netto ma Luksemburg, bo za jedną wypłatę można tam kupić aż 1205 filiżanek cappuccino, a w Atenach zaledwie 271. Z kolei 4 zł wystarczy na najtańsze cappuccino w Lizbonie, podczas gdy 30 zł kosztuje najdroższe w Amsterdamie. Warszawa, mimo że cappuccino kosztuje średnio 15 zł, jest jedną z droższych stolic UE pod kątem cen kawy na mieście.

Kawa to jeden z głównych napojów pitych w Europie. Największą popularnością cieszy się w Finlandii, gdzie roczne spożycie na mieszkańca wynosi 12 kg. Czołowe lokaty zajmują także pozostałe kraje skandynawskie, jak wynika z badań International Coffee Organization. Ceny kawy oferowanej w lokalu wyznaczają też koszty życia w danym mieście, co ma znaczenie dla lokalnych mieszkańców, ale też turystów spędzających wakacje czy lecących na budżetowy city break.

Po najtańsze cappuccino do Portugalii

Ceny filiżanki cappuccino na mieście są bardzo zróżnicowane. Jeśli kawa ma być jednym z powodów niskobudżetowej wycieczki, to warto odwiedzić Lizbonę, gdzie kawa kosztuje od 4 zł, a także Rzym (od 5 zł) czy Lublanę (od 6 zł).

W Warszawie ceny cappuccino zaczynają się od 9 zł, co stolicę Polski stawia w środku rankingu opartego na danych serwisu numbeo.com. Wyraźnie od reszty odstaje Kopenhaga - tam za cappuccino trzeba wydać w przeliczeniu i zaokrągleniu co najmniej 20 zł.

Górne stawki za cappuccino to od 10 zł w Rzymie, przez 20 zł w Warszawie, do 30 zł w Amsterdamie. Niektóre miasta mają spłaszczone ceny cappuccino, jak Rzym (między 5 a 10 zł), Sofia (6-13 zł) czy Zagrzeb (7-12 zł), ale też najkosztowniejsza ze wszystkich Kopenhaga (20-28 zł).

Ceny kawy cappuccino w różnych miastach Europy / autor: materiały prasowe Rankomat

Warszawa kosztowna na wypad na kawę

Na 27 sklasyfikowanych stolic Unii Europejskiej tylko w 4 miastach średnia cena cappuccino wynosi mniej niż 10 zł. W Lublanie, Zagrzebiu i Sofii trzeba zapłacić średnio 9 zł. W Rzymie cena jest jeszcze niższa i wynosi zaledwie 7 zł. Przeciętnie 10 zł kosztuje cappuccino w stolicy Malty, a także w Budapeszcie i Lizbonie.

Warszawa z ceną 15 zł plasuje się w środku stawki. Średnia dla wszystkich stolic UE to 14 zł, a średnio najwięcej za pojedynczą filiżankę cappuccino trzeba zapłacić w Amsterdamie, Paryżu, Sztokholmie, Helsinkach i Wiedniu (18-19 zł). Wszystkich jednak przebija cena cappuccino w Kopenhadze – to przeciętnie 24 zł.

Na tle pozostałych stolic Warszawa jest jednym z droższych miast pod względem cen kawy na mieście / autor: Pixabay

Jednak cappuccino w Kopenhadze wcale nie jest tak drogie dla mieszkańców stolicy Danii. Jeśli wziąć pod uwagę średnie zarobki (w przeliczeniu na rękę 16 620 zł), okazuje się, że stać ich na zakup 692 kaw. Dla porównania w Warszawie przy lokalnych stawkach netto współczynnik wynosi 510. Na tle pozostałych stolic Warszawa jest jednym z droższych miast pod względem cen kawy na mieście. Za jedną pensję także 510 filiżanek cappuccino mogliby kupić mieszkańcy Bratysławy, a mniej niż 500 Nikozji, Rygi, Tallina i Bukaresztu.

Najgorzej wypada stolica Grecji. W Atenach zarabia się na rękę średnio 4340 zł, co przy średniej cenie cappuccino na poziomie 16 zł oznacza możliwość zakupu zaledwie 271 takich kaw na mieście.

Najkorzystniejszy stosunek ceny cappuccino do zarobków mają mieszkańcy stolicy Luksemburga (aż 1205 kaw). Równie korzystny przelicznik występuje też w Rzymie (1171 filiżanek), Amsterdamie (932) i Dublinie (876). W blisko położonym Berlinie cappuccino kosztuje zaledwie złotówkę więcej niż Warszawie, ale berlińczycy za swoje zarobki mogą pozwolić sobie na zakup 832 kaw. Lepiej wygląda też stosunek ceny do zarobków w Pradze (613 kaw za jedną pensję) i Wilnie (525).

Stosunek ceny kawy cappuccino do zarobków w różnych miastach Europy / autor: materiały prasowe Rankomat

Bezpieczny city break w kawiarni

Kawa na mieście to często obowiązkowy element każdego city break’u. Ważna jest cena, ale też miejsce, które musi być wyjątkowe. Kawowi esteci są w stanie pokonać wiele kilometrów, aby na miejscu sprawdzić walory smakowe tego napoju. Według rankingu serwisu theworlds100bestcoffeeshops.com w Europie najlepszą kawiarnią 2025 roku jest Gota Coffee Experts z Wiednia, przy czym sam Wiedeń jest jednym z droższych miast dla turystów z Polski.

Na spróbowanie kawy poza granicami Polski wystarczy nawet jeden dzień. To jedna z tańszych rozrywek w porównaniu z wakacjami all inclusive. Bez względu jednak na budżet podróży warto wyjeżdżać z finansowym zabezpieczeniem, aby nieskomplikowany z założenia pobyt w kawiarni nie przeobraził się w poważny rachunek za pobyt w zagranicznym szpitalu. „Ubezpieczenie na 3 dni do Rzymu kosztuje mniej niż średnia cena cappuccino w Warszawie. Taką polisę z dodatkową ochroną bagażu można znaleźć już od 13 zł za cały pobyt” - radzi Patrycja Pałka, ekspertka ubezpieczeń turystycznych Rankomat.pl.

Źródło: materiały prasowe Rankomat.pl, oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje