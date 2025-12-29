PKP Intercity ogłasza przetarg, który ma już zwycięzcę?

PKP Intercity rozpisało przetarg na dostawę 20 składów dla Kolei Dużych Prędkości (KDP) z opcją na dostawę kolejnych 35. Informacja o przetargu została w poniedziałek opublikowana w elektronicznym dzienniku przetargów UE.

Ogłoszenie dotyczy dostawy 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) dużych prędkości wraz ze świadczeniem usług utrzymania oraz zaprojektowaniem i budową warsztatu utrzymania technicznego. Postępowanie jest prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z ogłoszeniem opcja polega na możliwości dostawy dodatkowych maksymalnie 35 EZT wraz z usługami utrzymania, przy czym PKP Intercity jako zamawiający nie będzie miał obowiązku korzystania z prawa opcji. Jeśli się na to zdecyduje, będzie mógł skorzystać z opcji częściowo, a także stopniowo. Skorzystanie z opcji będzie zależne od potrzeb taborowych zamawiającego - zaznaczono w ogłoszeniu.

PKP Intercity przewiduje, że dostawa dwóch pierwszych pociągów nastąpi w terminie do 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy; dostawa wszystkich 20 w ramach zamówienia podstawowego potrwa najwyżej 84 miesięcy, a dostawa wszystkich wraz z prawem opcji - do 110 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Z kolei usługi utrzymania będą świadczone przez okres 30 lat.

Jaki warunek stawia PKP Intercity?

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu to 29 kwietnia 2026 r. PKP Intercity stawia warunek, że dopuszczony do przetargu wykonawca w ciągu ostatnich 7 lat wyprodukował i dostarczył przynajmniej pięć co najmniej dwusystemowych EZT o prędkości nie mniejszej niż 250 km/h.

12 grudnia 2025 r. wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak informował, że do końca roku PKP Intercity ogłoszą postępowanie na dostawę szybkich pociągów, które obsłużą system i będą kursowały z prędkością 320 km/h na trasie „Y”, która połączy Warszawę przez nowe centralne lotnisko Port Polska z Łodzią, a dalej przez Sieradz z Wrocławiem i Poznaniem.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

Skład szybkiej kolei niemieckiego Siemensa / autor: Pixabay

„Sieci”: przetargu nie ma szans wygrać polska firm

„Nowa władza zdecydowała, że musimy mieć „najszybszą kolej w Europie”, z prędkością maksymalną 320 kilometrów na godzinę. Wcześniej, za PiS, jako początkową prędkość eksploatacyjną planowano 250 km/h. Podniesienie prędkości oznacza, że przetargu nie może wygrać żadna polska firma – po prostu nie produkujemy takich pojazdów. Nowa linia ominie część miast, których w pierwotnym planie omijać nie miała – tutaj najgłośniejszym przykładem jest Kalisz. Będzie znacznie drożej (dla państwa i dla pasażerów) i mniej dostępnie, za to o kilkanaście minut szybciej” – ostrzegał we wrześniu tygodnik „Sieci” w numerze 39/2025 z 22 września w tekście „Kolej wielkich wątpliwości”

Zapłacimy niemieckiemu Siemensowi dodatkowe MILIARDY po to tylko, aby z W-wy do Poznania i Wrocławia jechać 1:40 a nie 1:55, jak zakładano w pierwotnym planie CPK Ale w zamian dostaniemy droższe bilety, pozbawimy szansy polskich producentów taboru i zwiększymy wykluczenie komunikacyjne całych regionów – pisał prezes Stowarzyszenia TAKdlaCPK Maciej Wilk.

Tygodnik informował we wrześniu, że pociągi niemieckiego Siemensa już przechodzą testy na torze w Żmigrodzie. W środowisku kolejowym tajemnicą Poliszynela jest, że to właśnie Niemcy są zdecydowanym faworytem do wygrania polskiego przetargu.

PAP, Tygodnik „Sieci”, oprac. sek

