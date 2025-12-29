Przed Nowym Rokiem nie spóźnij się z przelewem!

Środa 31 grudnia to ostatni dzień roboczy w roku. Tego dnia w systemie rozliczeniowym Elixir, obsługującym przelewy międzybankowe w złotych, zrealizowane zostaną dwie sesje rozliczeniowe – o 9:30 i 13:30. Natomiast w Nowy Rok, dzień wolny od pracy, systemy Elixir i Euro Elixir mają przerwę w standardowym funkcjonowaniu.

Elixir to obsługiwany przez KIR elektroniczny system rozliczeń międzybankowych. Za jego pomocą realizowana jest większość transakcji zlecanych przez klientów banków w Polsce. Rozliczenie i rozrachunek zleconych w systemie transakcji (przelewów i poleceń zapłaty) odbywa się podczas trzech sesji rozliczeniowych, od poniedziałku do piątku, o godzinie 9:30, 13:30 i 16:00, z wyłączeniem ostatniego dnia roboczego w roku, kiedy realizowane są dwie sesje.

W Sylwestra trzeba zdążyć przed 13:30

W środę, 31 grudnia, odbędą się więc dwie sesje rozliczeniowe, o godzinie 9:30 i 13:30. Trzeba zatem pamiętać, że przelewy, które zlecimy tego dnia po godzinie 13:30 trafią na konta odbiorców w piątek, 2 stycznia.

Uwaga na wolny dzień 6 stycznia!

Wtorek 6 stycznia również jest dniem wolnym od pracy i system rozliczeniowy Elixir ma przerwę w standardowym funkcjonowaniu. Przelewy, które zlecimy w poniedziałek 5 stycznia po godzinie 16:00 trafią na konta odbiorców w środę, 7 stycznia.

1 stycznia dniem wolnym w całej Europie

System Euro Elixir, w którym rozliczane są krajowe i transgraniczne przelewy w euro, 31 grudnia będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Podobnie jak w każdym dniu roboczym, KIR przeprowadzi tego dnia 6 sesji rozliczeniowych. Natomiast przelewy, które zlecimy 31 grudnia po godz. 16:50, trafią na konta odbiorców w kolejnym dniu roboczym – czyli w piątek, 2 stycznia, ponieważ Nowy Rok jest dniem wolnym dla europejskich rozliczeń w euro.

6 stycznia, w Święto Trzech Króli, system Euro Elixir będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem.

Na kłopoty Express Elixir

Niezależnie od dnia tygodnia, klienci banków mogą skorzystać z systemu płatności natychmiastowych Express Elixir, który działa w trybie ciągłym – 24/7/365, czyli również w weekendy i święta. Transfer środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach odbywa się w czasie rzeczywistym.

Źródło: materiały prasowe Krajowej Izby Rozliczeniowej, oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Skarb Podhala. Pod regionem jezioro wrzącej wody

Posiadacze pół biliona dolarów drżą ze strachu

Dlaczego festiwal blagi Tuska będzie trwał?

»»Ile Polacy płacą za paliwo? – oglądaj Tele-ekspres w telewizji wPolsce24