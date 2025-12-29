Kompromis kończy protest w kopalni Silesia

W Katowicach podpisano porozumienie w sprawie zabezpieczenia pracowników kopalni Silesia. „Wierzę, że zostanie wreszcie zakończony protest” - powiedział po podpisaniu porozumienia minister energii Miłosz Motyka. „Moim zdaniem to jest kompromis, tutaj nie ma zwycięzcy” - mówił z kolei Grzegorz Babij, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w PG Silesia – informuje portal wPolityce.pl

Porozumienie zawiera m.in. z jednej strony gwarancje alokacji dla pracowników spółki PG Silesia - w razie jej upadłości lub likwidacji - do kopalń Polskiej Grupy Górniczej i Południowego Holdingu Węglowego, a z drugiej strony deklarację właściciela dot. dalszej pracy kopalni w ramach dzierżawy jej majątku.

Nie był to łatwy dialog, zwłaszcza ta druga część dzisiejsza, naprawdę zapisy, które tam są trzeba było skonstruować tak, by każda strona była w miarę zadowolona. Moim zdaniem to jest kompromis, tutaj nie ma zwycięzcy. (…) Przynajmniej jest szansa na to, aby nasi koledzy, górnicy, którzy protestują, nareszcie wyjechali — oceniał Grzegorz Babij, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w PG Silesia

