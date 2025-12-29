Informacje
W ciągu minionej dekady miliard złotych wydano na odstrzał dzików, przenoszących wirusa ASF / autor: Pixabay
W ciągu minionej dekady miliard złotych wydano na odstrzał dzików, przenoszących wirusa ASF / autor: Pixabay

ASF kosztował Polskę 20 mld zł

Grzegorz Szafraniec

Grzegorz Szafraniec

Dziennikarz gospodarczy i publicysta z ponad 20-letnim doświadczeniem. Redaktor naczelny kilku uznanych miesięczników, głównie z sektora handlu i FMCG. Twórca największego portalu internetowego w sektorze retail – wiadomoscihandlowe.pl. Wydawca programów gospodarczych w TVP S.A. oraz Forum Ekonomicznego w Karpaczu w 2023 r.

  • Opublikowano: 29 grudnia 2025, 17:00

  • Powiększ tekst

Afrykański pomór świń od ponad dekady poważnie obciąża polską gospodarkę. Analitycy szacują, że od 2014 roku straty związane z ASF przekroczyły 20 mld zł, z czego blisko połowa przypadła bezpośrednio na hodowców.

Zdaniem fachowców, obecny model walki z chorobą jest niewydolny i bez jego przebudowy straty będą nadal rosły, a krajowa produkcja świń będzie się kurczyć.

Z opracowania przygotowanego przez Krajowy Związek Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej POLPIG wynika, że w ciągu minionej dekady miliard złotych wydano na odstrzał dzików, przenoszących wirusa, a blisko cztery miliardy na działania z zakresu bioasekuracji, przy czym tylko część tych kosztów została zrefundowana. Kolejne trzy miliardy złotych to straty wynikające z obniżonych cen skupu w strefach objętych ograniczeniami.

Mimo ogromnych nakładów choroba nadal się rozprzestrzenia i obejmuje nowe obszary, co pokazuje, że bez skutecznych działań terenowych żadna strategia nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Skarb Podhala. Pod regionem jezioro wrzącej wody

Posiadacze pół biliona dolarów drżą ze strachu

Dlaczego festiwal blagi Tuska będzie trwał?

»»Ile Polacy płacą za paliwo? – oglądaj Tele-ekspres w telewizji wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych