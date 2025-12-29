ASF kosztował Polskę 20 mld zł

Afrykański pomór świń od ponad dekady poważnie obciąża polską gospodarkę. Analitycy szacują, że od 2014 roku straty związane z ASF przekroczyły 20 mld zł, z czego blisko połowa przypadła bezpośrednio na hodowców.

Zdaniem fachowców, obecny model walki z chorobą jest niewydolny i bez jego przebudowy straty będą nadal rosły, a krajowa produkcja świń będzie się kurczyć.

Z opracowania przygotowanego przez Krajowy Związek Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej POLPIG wynika, że w ciągu minionej dekady miliard złotych wydano na odstrzał dzików, przenoszących wirusa, a blisko cztery miliardy na działania z zakresu bioasekuracji, przy czym tylko część tych kosztów została zrefundowana. Kolejne trzy miliardy złotych to straty wynikające z obniżonych cen skupu w strefach objętych ograniczeniami.

Mimo ogromnych nakładów choroba nadal się rozprzestrzenia i obejmuje nowe obszary, co pokazuje, że bez skutecznych działań terenowych żadna strategia nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

