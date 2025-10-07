Słaby początek tygodnia dla euro

Poniedziałek przyniósł nam brak utworzenia rządu we Francji. Wtorek to bardzo słabe dane z Niemiec – aż strach pomyśleć co będzie dalej. W rezultacie, mimo zawieszenia działalności administracji w USA, dolar zyskuje względem euro. Dzisiaj zaczyna się dwudniowe posiedzenie RPP.

Francja próbuje tworzyć rząd

Nominowany przez prezydenta Emmanuela Macrona kandydat na premiera – Sebastien Lecornu – złożył wczoraj rezygnację. Teoretycznie dostał on jeszcze 48 godzin na ostateczne negocjacje, ale większość analityków uważa, że jest to gra na czas. We Francji mamy obecnie trzy główne siły, które nie wyrażają zainteresowania wsparcia siebie nawzajem, o ile nie będzie to ich rząd. W rezultacie przyspieszone wybory wydają się nieuniknione. Patrząc na sondaże widać wyraźną przewagę ruchu narodowego, ale jest on bardzo daleki od samodzielnej większości. Dodatkowo system wyborczy we Francji powoduje, że sondaże sondażami, a wyniki wynikami. W okręgach jest bowiem system drugiej rundy – jeżeli członkowie dwóch formacji (jak to miało miejsce w poprzednich wyborach) zmówią się przeciwko trzeciej, może ona otrzymać nieproporcjonalnie mało miejsc mimo wysokiego poparcia. Wynika to z faktu, że nie wygra w okręgach. Jak reagują rynki? Kurs euro do dolara poszukuje lokalnego dna, w czym wydarzenia we Francji pomagają.

Czekając na RPP

Dzisiaj rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Dotychczas na rynku był konsensus, że nie dojdzie na nim do zmiany stóp procentowych. Obecnie jednak biorąc pod uwagę ograniczenie cen prądu oraz utrzymującą się inflację poniżej 3 proc., zaczęły się wątpliwości. Nadal dominuje scenariusz braku zmian. O podwyżce – z wyjątkiem jednej członkini RPP – niemal nikt nie wspomina. Wielu analityków wskazuje jednak, że szanse obniżki stóp rosną. Część komentatorów rozdziela jednak analizę na część merytoryczną i polityczną. Dane makroekonomiczne otwierają bowiem drogę do cięć stóp procentowych. Z drugiej strony mamy jednak trwający konflikt pomiędzy obecnym prezesem NBP a rządem, o czym przypomina nam on co konferencję prasową po decyzji. Jak to wpływa na waluty? Obecnie najbardziej prawdopodobny scenariusz to brak zmian. Rynek już go uwzględnił w cenach. Dlatego jeśli nie będzie zmian, złoty nie powinien wyraźnie zyskać ani stracić na wartości. Może dojść do lekkiego umocnienia przez odwracanie pozycji przez spekulantów grających pod obniżkę. Z kolei ewentualna obniżka powinna powodować osłabienie polskiej waluty. Im niższe stopy procentowe, tym mniejsze zainteresowanie bowiem daną walutą.

Słabsze dane z Niemiec

Jakby euro nie miało wystarczająco dużo problemów spowodowanych przez Francję, dzisiaj rano poznaliśmy dane z Niemiec. Zamówienia w przemyśle spadły w sierpniu o 0,8 proc., podczas gdy rynek spodziewał się wzrostu o 1,1 proc. W rezultacie, tak jak wczoraj kurs EURUSD kierował się w stronę poziomu 1,1650, ale odbił w górę, tak dzisiaj znowu zmierza w tym kierunku.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych danych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

