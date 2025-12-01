Euro znów poniżej 4,23 zł

PKB w Polsce rośnie niemal najszybciej w UE – przekłada się to na umocnienie złotego. W Niemczech ceny nie przyspieszają, co ponownie zamyka dyskusję o zmianach stóp przez EBC. Na rynku kryptowalut znów spadki.

Dobre dane z Polski

Dzisiaj nad ranem poznaliśmy dane makroekonomiczne z Polski. PKB rośnie o 3,8 proc.. Oznacza to, że trzeci kwartał okazał się o 0,1 proc. lepszy od oczekiwań, a także o 0,4 proc. lepszy od drugiego kwartału. Wzrost ten odbywa się oczywiście przy istotnym deficycie budżetowym. W Unii Europejskiej wyższy rezultat mają obecnie Dania i Irlandia. Przewaga Danii to zaledwie 0,1 proc., natomiast przypadek Irlandii jest specyficzny. Co jest nie tak z Zieloną Wyspą? Statystyki gospodarcze z tego kraju są realnie bzdurą. Jest to raj podatkowy, gdzie największe korporacje rozliczają swoje biznesy. Statystyki gospodarcze są tam zaburzone przez ogromne zyski tych firm, opodatkowywane przy bardzo niskich stawkach. Z tego powodu Irlandia jest regularnie pomijana w analizach. Jaki wpływ na złotego miały dobre dane z Polski? Od rana obserwujemy umacnianie się polskiej waluty. Kurs euro ponownie spadł poniżej 4,23 zł.

Inflacja w Niemczech

Wbrew oczekiwaniom inflacja w Niemczech nie wzrosła do 2,4 proc., tylko utrzymała się na poziomie 2,3 proc.. Są to co prawda dopiero wstępne dane, więc nie można wykluczyć, że w finalnych danych pojawi się negatywna niespodzianka. Co taki wynik oznacza w praktyce? Główna gospodarka strefy euro znajduje się bardzo blisko docelowego poziomu 2 proc.. W rezultacie nie należy oczekiwać zmian stóp procentowych. W dłuższym horyzoncie powinien to być sygnał sprzyjający europejskiej walucie, zwłaszcza że w najbliższych kwartałach większość państw będzie stopy procentowe obniżać. Dotyczy to zarówno Polski, jak i chociażby USA.

Nowy miesiąc – nowe spadki

Grudzień zaczął się poważnym spadkiem na rynku kryptowalut. Co ważne, zbliżonej reakcji nie widać na innych inwestycjach alternatywnych. Przykładowo złoto, które bywa wskazywane jako alternatywa dla Bitcoina, w tym samym czasie zyskuje na wartości. Co szkodzi zatem kryptowalotom? Między innymi zwątpienie na rynku, wywołane udanym atakiem na jeden z funduszy. Udało się w nim wyprowadzić, relatywnie niewielką ilość środków w kryptowalucie ETH. Z jednej strony 3 miliony dolarów to nie jest kwota, która powinna potrząsnąć rynkiem. Z drugiej – głównym problemem jest kolejny kryzys zaufania, który takie włamanie wywołuje. W tle brakuje zgody, jak rynek zareaguje na grudniową obniżkę stóp procentowych. Część analityków wskazuje, że jest ona już w cenach, inni z kolei spodziewają się odbicia w górę o około 10 proc.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

15:45 – USA – indeks PMI dla przemysłu.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

