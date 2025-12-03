Karuzela na złotym przed decyzją RPP

Niby wielu z nas wie, jaka powinna być decyzja RPP, ale już tyle razy byliśmy zaskoczeni, że naprawdę nie warto wykluczać niespodzianek. Za oceanem również zbliżają się obniżki stóp procentowych. Inflacja w Turcji spada, jednak wciąż jest na absurdalnych poziomach.

Efekt jojo na złotym

Wczoraj polska waluta niespodziewanie traciła z rana na wartości. Przez moment oznaczało to około 1,5 grosza osłabienia wobec euro. W drugiej części dnia emocje szybko opadły i kurs wrócił mniej więcej do punktu wyjścia. Skąd zatem ten nagły ruch? Jest to bardzo dobre pytanie. Być może była to próba rozegrania rynku pod dzisiejszą decyzję RPP w sprawie stóp procentowych. Gdyby faktycznie chodziło o plotki dotyczące dzisiejszego posiedzenia, otwarte pozostaje pytanie, dlaczego kurs tak szybko zawrócił. Nie można wykluczyć, że na rynek trafiały sprzeczne informacje. Na ten moment wciąż dominuje scenariusz obniżki o 0,25 proc. Biorąc pod uwagę inflację na poziomie 2,4 proc., ewentualny brak cięcia sprawiłby, że jutrzejsza konferencja miałaby z pewnością dużą oglądalność.

Dolar słabnie

Od kilku dni na rynku panuje zgoda, że na grudniowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej należy oczekiwań obniżek stóp procentowych. Jak reagują rynki? Na głównej parze walutowej widzimy znów osłabienie się dolara. Skoro ma dojść do cięć, to nie jest niczym dziwnym, że waluta traci. To właśnie dlatego za 1 EUR trzeba znów zapłacić 1,1650 USD. Wzrosty widać również na giełdach, które powinny być beneficjentami tej sytuacji. Nie dotarliśmy jeszcze do szczytów z października, ale tendencja za oceanem jest bardzo obiecująca. Złoto również w ostatnich dniach pokazuje, że może być rozsądną alternatywą inwestycyjną na epokę taniego pieniądza.

Spadek inflacji w Turcji

Turcja to nie tylko wspomniany wczoraj wolniejszy od oczekiwań wzrost gospodarczy. To również powolne (ale jednak) wygrywanie z inflacją. Od maja 2024 roku tylko w jednym miesiącu odnotowano przyspieszenie wzrostu cen. W tym czasie roczne tempo inflacji spadło z 75,45 proc. do 31,1 proc.. Z jednej strony to imponująca skala spadku, z drugiej – nadal mówimy o poziomie, który docelowo musiałby obniżyć się jeszcze mniej więcej dziesięciokrotnie. W takim otoczeniu dzisiejsze dane, w których inflacja okazała się niższa od oczekiwań o 0,5 proc., są oczywiście miłą niespodzianką, ale przed turecką gospodarką wciąż wiele kwartałów pracy, zanim sytuacja wróci w okolice „normalności”. Wraz ze spadkiem inflacji, możliwe jest jednak obniżanie stóp procentowych, które obecnie wynoszą imponujące 39,5 proc.. Bez względnej stabilizacji tego parametru na bardziej standardowych poziomach ciężko oczekiwać, że dojdzie do uwolnienia kursu liry względem dolara na rynku.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:15 – USA – raport ADP na temat zatrudnienia,

15:15 – USA – produkcja przemysłowa,

16:00 – USA – raport ISM dla usług.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

