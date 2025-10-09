Last dance RPP w tym roku?

Kredytobiorcy w Polsce się cieszą, stopy w dół o 25 pkt bazowych, a w centrum uwagi jest dziś konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego. Tymczasem w USA rośnie frustracja w związku z shutdownem i trwa szukanie winnych. Kto odpowiada za ten kryzys, Republikanie czy Demokraci?

Niespodzianka od RPP?

Rada Polityki Pieniężnej na wczorajszym posiedzeniu zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych o 25 pkt bazowych. Czy było to zaskakujące? Można powiedzieć – i tak, i nie. Z jednej strony komunikacja Rady po wrześniowym posiedzeniu brzmiała tak, że kolejnego ruchu należało się spodziewać po listopadowych projekcjach. Na tej podstawie większość analityków oczekiwała więc pauzy na październikowym posiedzeniu. Jednak, patrząc z drugiej strony, zaskoczenia nie ma, bo nie ma też argumentów za tym, by utrzymywać tak wysoki koszt pieniądza. Inflacja za poprzedni miesiąc utrzymała się na poziomie 2,9 proc., a dodatkowo doszła kwestia zamrożenia cen prądu do końca roku, co sprzyja uwypukleniu się czynników dezinflacyjnych. Do tego można jeszcze dołożyć niższe ceny ropy naftowej czy gazu, a także silną krajową walutę.

Złoty trzyma się mocno

I właśnie brak reakcji na PLN mógł nieco zaskakiwać, bo jednak przeważały na rynku opinie, że koszt pieniądza pozostanie bez zmian w październiku. Czy oznacza to więc, że był to tytułowy „ostatni taniec” RPP w tym roku, a na kolejną ulgę kredytobiorcy poczekają do kolejnego roku? Kluczowa sprawa to nowe projekcje makroekonomiczne NBP, które ujrzą światło dzienne podczas listopadowego posiedzenia. Łagodna ścieżka inflacji może otworzyć dalszą przestrzeń do luzowania monetarnego i tym samym zobaczymy jeszcze jeden ruch o 25 pkt bazowych. Dzisiaj konferencja prasowa prezesa Glapińskiego (15.00), która również może rozjaśnić nam wątpliwości odnośnie dalszych posunięć Rady. W tym roku stopy procentowe w Polsce spadły już o 125 pkt bazowych, ale RPP ciągle unika stwierdzenia „cykl” i ciągle twierdzi, że mamy do czynienia z „dostosowaniem” do dynamiki inflacji. Martwić, zarówno prezesa jak i pozostałych decydentów, będzie z pewnością nadmierny deficyt naszego kraju, jak i ciągle wysoka dynamika płac.

Szukanie winnego

Wskutek ciągle trwającego shutdownu w USA (kolejne głosowanie w Senacie zakończyło się fiaskiem) brakuje wielu publikacji z tamtejszej gospodarki. Poznaliśmy jednak „minutki”, czyli zapiski z ostatniego posiedzenia Fed. Nie było większego zaskoczenia, a decydenci zza oceanu ciągle prezentują ostrożnościowy tryb, wskazując na dobre perspektywy gospodarcze, ale z drugiej strony martwią się nieco gorszą kondycją rynku pracy. Jak teraz wygląda sytuacja, nadal nie wiemy. Część analityków twierdzi, że trwający paraliż instytucji rządowych skończy się przed 15 października. A to dlatego, że żołnierze właśnie wtedy otrzymują swoje wynagrodzenia. Ich brak mógłby znacznie pogorszyć morale w armii, co przy takim napięciu w geopolityce byłoby ryzykownym krokiem. Są jednak i takie głosy, że shutdown potrwa znacznie dłużej, a to dlatego, że ani Republikanie, ani Demokraci nie są skłonni do ustępstw. Kością niezgody jest przede wszystkim dalsze finansowanie Obamacare, którego oczekuje opozycja. Ani wspomniane zapiski z ostatniego posiedzenia, ani też kolejny dzień trwania zamknięcia instytucji rządowych nie wpłynęły na notowania USD, który w relacji do EUR oscyluje w pobliżu poziomu 1,16.

Krzysztof Pawlak, analityk walutowy Walutomat.pl

