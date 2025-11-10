Koniec paraliżu administracji w USA w zasięgu ręki

Senat przełamuje impas, rosną szanse na zakończenie shutdown w USA. Odbicie GBP/USD od granicy 1,30 – co dalej z polityką monetarną na Wyspach? Pusty kalendarz makro na początku tygodnia, długi weekend w Polsce.

To już 40 dni

W końcu przełom w politycznej grze w USA, w związku z trwającym shutdownem. Stosunkiem głosów 60-40 udało się zatwierdzić procedurę umożliwiającą dalsze prace legislacyjne nad ustawą budżetową. Otwiera to drogę do zakończenia paraliżu administracji rządowej w USA, który trwa już rekordowe 40 dni. Taki wynik głosowania to efekt wsparcia ze strony Demokratów, którzy złamali tym samym partyjną dyscyplinę. Inna sprawa, że bez tego impas trwałby dalej. W ramach projektu większość agencji ma otrzymać finansowanie do 30 stycznia, jak również będzie obowiązywał zakaz zwolnień w sektorze publicznym. Teraz ustawa ma trafić do Izby Reprezentantów, a następnie do podpisu przez prezydenta. Cała operacja może potrwać kilka dni i zakończyć ten najdłuższy w historii shutdown. Pozytywnie na te niedzielne głosowanie zareagowały rynki finansowe, giełdy amerykańskie na ten moment otworzą się wartościami ponad 1 proc..

BoE nie będzie miał łatwych decyzji

Na rynku FX zwraca uwagę odbicie od poziomu 1,30 na popularnym „kablu”. Ostatnia decyzja Banku Anglii, utrzymująca stopy bez zmian, dodała tlenu brytyjskiej walucie, ale na dłuższą metę nadal uwypuklają się czynniki deprecjacyjne. Z pewnością duży problem może też mieć BoE – gospodarka ma kiepskie parametry, ale decydenci mają związane ręce w związku z wysoką inflacją. Dynamika cen CPI utrzymuje się na poziomie 3,8 proc. już kolejny miesiąc, w dużej mierze za sprawą czynników krajowych, które tworzą presję wzrostową. Zwyczajowo zwraca się też uwagę na inną parę, czyli EUR/GBP, która jest traktowana jak barometr wyspiarskiej gospodarki. Ostatnie poziomy w okolicach 0,88 widzieliśmy wcześniej trzy lata temu.

Efekty rozmów Trump-Xi

Na rynku FX dzisiaj bardzo spokojny początek tygodnia. Główna para oscyluje poniżej 1,16, a również na parach powiązanych z PLN nie widać wielkich zmian. Nieco inaczej wygląda sytuacja na rynku surowcowym, gdzie obserwujemy solidne wzrosty notowań złota, srebra, czy miedzi. Jest to z pewnością pokłosie doniesień z Białego Domu o tym, że Chiny zniosły kontrolę pierwiastków ziem rzadkich. Łagodzi to napięte stosunki między mocarstwami i ma niebagatelne znaczenie dla światowego wzrostu gospodarczego. To też krok w stronę stabilizacji relacji handlowych, które w ostatnich miesiącach spędzały sen z powiek nie tylko inwestorom. Zawieszenie ma trwać do 27 listopada 2026 roku.

Dzisiaj w kalendarzu makro brak ważnych danych, dominuje pozytywny klimat inwestycyjny.

Krzysztof Pawlak, analityk walutowy Walutomat.pl

