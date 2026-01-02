Z NBP optymistyczne sygnały o inflacji. I nie tylko

W roku 2026 eksperci spodziewają się średniorocznej inflacji w granicach 2,2-3 proc., a prognoza centralna wynosi 2,6 proc. Na rok 2027 prognoza centralna inflacji średniorocznej wynosi 2,5 proc. – wynika z grudniowej rundy Ankiety Makroekonomicznej NBP.

W piątek polski bank centralny opublikował wyniki grudniowej rundy Ankiety Makroekonomicznej NBP.

W latach 2026-2027 eksperci spodziewają się obniżenia średniorocznej inflacji

„W latach 2026-2027 eksperci spodziewają się obniżenia średniorocznej inflacji. Typowe scenariusze na 2026 r. zawierają się między 2,2 proc. a 3 proc., zaś na 2027 r.: między 2 proc. a 3,3 proc. Prognozy centralne na te lata wynoszą, odpowiednio, 2,6 proc. i 2,5 proc.” – poinformował Narodowy Bank Polski.

W informacji banku centralnego wynika, że zdaniem ekspertów prawdopodobieństwo utrzymania się średniorocznej inflacji w granicach 1,5-3,5 proc. wynosi 75 proc. w przypadku roku 2026 oraz 66 proc. w przypadku roku 2027.

PKB według prognoz wzrośnie od 3,1 do 4,1 proc. w 2026 r.

NBP podał także dane o prognozach dotyczących realnego wzrostu PKB.

„Prognoza centralna na 2026 r. jest zbliżona (3,6 proc.), przy typowych scenariuszach w przedziale 3,1-4,1 proc. W 2027 r. eksperci spodziewają się obniżenia tempa aktywności gospodarczej: 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa obejmuje wartości od 2,4 proc. do 3,7 proc., przy prognozie centralnej równej 3 proc.” – czytamy w informacji NBP.

Koszt pieniądza w NBP

Zdaniem ekspertów, którzy wzięli udział w Ankiecie Makroekonomicznej, w 2026 r. średnioroczna stopa referencyjna NBP znajdzie się między 3,39 proc. a 3,95 proc., zaś prognoza centralna wynosi 3,69 proc. Z kolei stopa referencyjna NBP na 2027 r. prognozowana jest w przedziale między 3,04 proc. a 3,91 proc., a prognoza centralna to 3,42 proc. Obecnie stopa referencyjna wynosi 4 proc.

Stabilizacja bezrobocia i wynagrodzeń

„Prognozy ankietowanych ekspertów wskazują, że stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 2026-2027 wyniesie 5,4-5,5 proc. (…), przy zmniejszającym się rocznym tempie wzrostu przeciętnego nominalnego wynagrodzenia brutto (7,8 proc. w 2025 r., 6,4 proc. w 2026 r. i 5,4 proc. w 2027 r.)” – podał Narodowy Bank Polski.

Według wyników Ankiety Makroekonomicznej kurs euro w 2026 r. wyniesie 4,25 zł, a w roku 2027 będzie to 4,27 zł.

PAP, sek

