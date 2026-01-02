Lewica robi podchody, by mocno zdrożały wędliny!
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP ostro krytykuje ideę wprowadzenia tzw. podatku tłuszczowego, który – wzorem Danii – miałby najprawdopodobniej objąć produkty o zawartości tłuszczów nasyconych powyżej 2,3 grama w 100 gramach gotowego wyrobu, Dotyczyłby on wówczas niemal wszystkich przetworów mięsnych.
Wprowadzenie takiego rozwiązania forsują w Polsce ugrupowania lewicy. Branża przekonuje, że nowa danina byłaby ciosem dla producentów mięsa i jego przetworów oraz dla samych konsumentów.
Ile jeszcze obciążeń jest w stanie udźwignąć polska branża mięsna?
W rozpoczętym właśnie roku sektor będzie musiał zmierzyć się m.in. z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta (ROP), unijnym rozporządzeniem dotyczącym deforestacji, a także z rosnącymi kosztami pracy, transportu, energii, wody i odprowadzania ścieków.
Tymczasem na horyzoncie „dobrych zmian” pojawia się kolejna propozycja – tzw. podatek tłuszczowy, który najbardziej uderzyłby w tradycyjne produkty mięsne, jak kiełbasa krakowska sucha czy polędwica sopocka.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24
