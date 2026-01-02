Hossa na miedzi trwa w najlepsze!

Notowania miedzi na giełdzie metali LME w Londynie zwyżkują. Cena metalu osiągnęła w 2025 roku najwyższy roczny wzrost od 2009 r. w związku z perspektywą zacieśnienia podaży na rynku.

Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME rośnie o 0,62 proc. i jest wyceniana po 12.545 USD za tonę.

Na Comex w Nowym Jorku miedź zwyżkuje o 1 proc. i kosztuje 5,7380 USD za funt.

Trwa seria silnych wzrostów cen metalu rozpoczęta pod koniec roku

Cena miedzi wzrosła o 42 proc. na LME w 2025 roku, co było spowodowane zakłóceniami w kopalniach i obawami dotyczącymi ceł na rafinowaną miedź, które skłoniły inwestorów do zwiększenia dostaw do Stanów Zjednoczonych, co doprowadziło do napięć na rynkach w innych krajach.

Miedź kontynuuje serię rekordowych wzrostów rozpoczętą pod koniec roku, co uczyniło ją najlepiej radzącym sobie metalem przemysłowym. W 2025 roku doszło do wypadków w kopalniach w Indonezji, Chile i Demokratycznej Republice Konga, co ograniczyło wydobycie.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME spadła o 136 USD i kosztowała 12.432 USD za tonę.

PAP Biznes, sek

