Klimatyczne szaleństwo Komisji Europejskiej trwa w najlepsze
Ministrowie państw UE ostatecznie zatwierdzili cel klimatyczny na 2040 rok, zakładający 90-proc. redukcję emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu z 1990 roku. Przegłosowano jednocześnie roczne opóźnienie ETS2 dla transportu i budownictwa. Zgodzono się też żeby Komisja Europejska co dwa lata oceniała wpływ celu na konkurencyjność i koszty energii.
Wcześniej w Parlamencie Europejskim przeforsowana została implementacja do unijnego prawia nowego zobowiązania klimatycznego. Za głosowało 413 europosłów. Przeciwko było 226, a 12 wstrzymało się od głosu.
Kredyty węglowe i elastyczne finansowanie
Jednym z takich rozwiązań są międzynarodowe kredyty węglowe, z których finansowane są inwestycje w zielone projekty na całym świecie. Będzie je można doliczyć do ogólnego wysiłku redukcyjnego, jednak z limitem 5 proc. w 2040 roku. Komisja Europejska ma co dwa lata sprawdzać, jak przebiega realizacja celu i jaki ma wpływ na konkurencyjność europejskich gospodarek, z uwzględnieniem kosztów energii. Na tej podstawie Komisja będzie mogła zaproponować zmianę celu na 2040 rok. Pomimo takich zmian, w listopadzie 2025 roku nowego celu nie poparły Polska, Węgry, Słowacja i Czechy, a Belgia i Bułgaria wstrzymały się od głosu.
ETS2 przesunięty na 2028 rok
Kraje UE ostatecznie poparły także roczne opóźnienie wejścia w życie systemu ETS2, który przewiduje objęcie transportu i budownictwa pozwoleniami na emisję CO2. Zamiast w 2027 roku, system ten zacznie obowiązywać w 2028.
Źródło: PAP
Oprac. GS
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Zmiany w przepisach dla kierowców 65+
Złota dźwignia NBP i atak furii „wyznawców” SAFE
Gorąco w banku centralnym Europy. „Chodzi o oszczędności Polaków”
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.