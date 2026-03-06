Klimatyczne szaleństwo Komisji Europejskiej trwa w najlepsze

Ministrowie państw UE ostatecznie zatwierdzili cel klimatyczny na 2040 rok, zakładający 90-proc. redukcję emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu z 1990 roku. Przegłosowano jednocześnie roczne opóźnienie ETS2 dla transportu i budownictwa. Zgodzono się też żeby Komisja Europejska co dwa lata oceniała wpływ celu na konkurencyjność i koszty energii.

Wcześniej w Parlamencie Europejskim przeforsowana została implementacja do unijnego prawia nowego zobowiązania klimatycznego. Za głosowało 413 europosłów. Przeciwko było 226, a 12 wstrzymało się od głosu.

Kredyty węglowe i elastyczne finansowanie

Jednym z takich rozwiązań są międzynarodowe kredyty węglowe, z których finansowane są inwestycje w zielone projekty na całym świecie. Będzie je można doliczyć do ogólnego wysiłku redukcyjnego, jednak z limitem 5 proc. w 2040 roku. Komisja Europejska ma co dwa lata sprawdzać, jak przebiega realizacja celu i jaki ma wpływ na konkurencyjność europejskich gospodarek, z uwzględnieniem kosztów energii. Na tej podstawie Komisja będzie mogła zaproponować zmianę celu na 2040 rok. Pomimo takich zmian, w listopadzie 2025 roku nowego celu nie poparły Polska, Węgry, Słowacja i Czechy, a Belgia i Bułgaria wstrzymały się od głosu.

ETS2 przesunięty na 2028 rok

Kraje UE ostatecznie poparły także roczne opóźnienie wejścia w życie systemu ETS2, który przewiduje objęcie transportu i budownictwa pozwoleniami na emisję CO2. Zamiast w 2027 roku, system ten zacznie obowiązywać w 2028.

Źródło: PAP

Oprac. GS

