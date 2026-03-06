Kierowcy ryzykują i tankują paliwo na zapas

Coraz wyższe ceny paliw sprawiają, że część zmotoryzowanych Polaków zaczyna gromadzić benzynę w kanistrach „na czarną godzinę”. Na pierwszy rzut oka wydaje się to racjonalnym sposobem na zaoszczędzenie niemałych pieniędzy. Trzeba jednak pamiętać, że przepisy dotyczące transportu i przechowywania paliwa są bardzo restrykcyjne. Ich złamanie może oznaczać mandat nawet do 3 tys. zł.

Podwyżki cen paliw w ostatnim czasie są powiązane m.in. z napiętą sytuacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie, która wpływa na światowe rynki surowców. W efekcie wielu kierowców decyduje się tankować więcej niż zwykle i przechowywać benzynę w dodatkowych kanistrach. Takie działania przyciągają jednak uwagę służb kontrolujących stacje paliw. Szczególnie ważny jest sposób przewożenia paliwa oraz rodzaj wykorzystywanych pojemników.

Limity przewożenia paliwa w samochodzie

Przepisy jasno określają, ile paliwa osoba prywatna może transportować samochodem. Maksymalna dopuszczalna pojemność jednego kanistra to 60 litrów, zaś łączna ilość paliwa przewożonego przez jedną osobę nie może przekraczać 240 litrów. Oznacza to, że transport paliwa w jednej dużej beczce – np. o pojemności 200 litrów – jest niezgodny z przepisami.

Nie każdy kanister jest dozwolony

Równie istotny jest rodzaj pojemnika. Benzyna może być przechowywana wyłącznie w kanistrach posiadających odpowiedni atest, najczęściej oznaczony symbolem UN. Niedozwolone jest natomiast używanie przypadkowych opakowań, takich jak: bańki po płynie do spryskiwaczy, pojemniki po wodzie destylowanej czy opakowania po chemii budowlanej. Takie zbiorniki nie są przystosowane do kontaktu z paliwem. Mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem rozpuszczalników albo generować ładunki elektrostatyczne, co zwiększa ryzyko zapłonu.

Mandaty nawet do kilku tysięcy złotych

Za naruszenie przepisów grożą konkretne kary finansowe:

do 3 tys. zł – za przewożenie paliwa w nieatestowanych pojemnikach,

do 2 tys. zł – za przekroczenie dopuszczalnej ilości paliwa w samochodzie.

Kierowcy mogą też popełnić kosztowny błąd już na samej stacji benzynowej, ponieważ tankowanie z włączonym silnikiem jest wykroczeniem. Zgodnie z przepisami oznacza ono mandat w wysokości 300 zł.

Magazynowanie paliwa w domu – czy to legalne?

Prawo reguluje także przechowywanie benzyny w garażach i budynkach mieszkalnych.

do 200 litrów – w garażu wolnostojącym o powierzchni do 100 m²,

do 60 litrów – w garażu znajdującym się w bryle budynku lub w zabudowie szeregowej.

Zakazane jest natomiast przechowywanie paliwa w mieszkaniach, piwnicach czy na balkonach. Złamanie tych zasad może skutkować grzywną nawet do 5 tys. zł, a w poważniejszych przypadkach także aresztem.

Paliwo nie nadaje się do długiego przechowywania

Eksperci podkreślają, że robienie dużych zapasów paliwa często nie ma sensu również z powodów technicznych. Popularna benzyna E10 zawiera do 10 proc. bioetanolu, który łatwo pochłania wilgoć z powietrza. Po kilku miesiącach przechowywania paliwo może stracić swoje właściwości. Mechanicy wskazują, że już po 2-3 miesiącach może dojść do rozwarstwienia paliwa. Na dnie zbiornika powstaje wtedy mieszanina wody i alkoholu. Zatankowanie takiego paliwa może prowadzić do problemów z układem wtryskowym, a nawet do przyspieszonej korozji elementów silnika.

Źródło: pzm.pl, moto.pl

Oprac. GS

