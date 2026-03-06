Putin wykorzystuje okazję i grozi wstrzymaniem dostaw LNG

Unia jest bezpieczna, bo gazu i ropy nie zabraknie – uspokaja Bruksela w czasie, gdy konflikt w Zatoce Perskiej narasta. Tymczasem Moskwa straszy, że przestanie słać gaz płynny LNG do Europy. Rozpoczęła si gra nerwów?

Komisja Europejska stara się łagodzić obawy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. Po wczorajszym (5.03.2026 r.) spotkaniu dwóch tzw. Grup Koordynacyjnych ds. ropy oraz gazu z udziałem przedstawicieli Brukseli i krajów członkowskich wydano komunikat, w którym KE przekonuje, że „uczestnicy narady nie dostrzegają żadnych bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa dostaw” i że nie było potrzeby uwalniania zapasów obowiązkowych.

Kreml straszy

Sytuacja jednak nie jest korzystna, szczególnie na rynku gazowym. Irańska blokada Cieśniny Ormuz – głównego szlaku eksportu ropy i LNG z Zatoki Perskiej – stanowi główny problem. A lekki optymizm, jaki dało się odczuć wczoraj, tj. 5 marca br., po medialnych informacjach o możliwych tajnych negocjacjach między Teheranem i Waszyngtonem, dziś jeszcze nie wyparowała. Europejskie notowania gazu utrzymują się na stabilnym poziomie około 50 euro za MWh.

Znaczący gracz na rynku LNG

Jeszcze dziś rano wydawało się, że będzie gorzej, bo notowania były o ponad 3 euro wyższe. Wiele wskazuje na to, że przyczynił się do tego osobiście Władimir Putin. W wywiadzie zasugerował, iż Rosja może natychmiast przekierować statki z gazem skroplonym do innych niż europejscy odbiorców. Może bardziej opłaca się nam teraz zaprzestać dostaw na rynek europejski? Udać się na te rynki, które się otwierają i tam się zadomowić – stwierdził, cytowany przez światowe media. Rosyjski prezydent postraszył Unię w najmniej odpowiednim momencie – jeszcze miesiąc temu nie miałoby to żadnego znaczenia, ale obecnie nabrało szczególnej wagi, ponieważ Rosja pokrywa kilkanaście procent potrzeb importowych UE. LNG z tego kraju – konkretnie z projektu Jamał, należącego do prywatnego koncernu Novatek oraz … francuskiego giganta TotalEnergies – dociera nie tylko do Francji, ale także Hiszpanii, Holandii i Belgii.

Putin skorzystał z okazji i w wywiadzie zakpił z planów Unii zmierzających do całkowitego zakazu importu rosyjskiego gazu, który ma być zrealizowany do końca przyszłego roku. Przypomnijmy – decyzja ta została ostatecznie zatwierdzona ledwie kilka tygodni temu, a jej celem – oprócz uniezależnienia kontynentu od Rosji – jest ograniczenie jej dochodów, jakie czerpie z eksportu surowców, by finansować wojnę na Ukrainie.

Czytaj też: https://wgospodarce.pl/analizy/155089-czy-ropa-wzrosnie-do-100-dolarow*

Ceny szybko rosną

Według władz UE, problemów z zaopatrzeniem nie ma i raczej nie powinno być Oczywiście o ile stosunkowo szybko uda się odblokować Cieśninę Ormuz i Katar wznowi eksport swojego LNG. W tym kontekście wzrost cen gazu musi budzić niepokój. Tym bardziej, że przewidywania nie są optymistyczne. Analitycy Goldman Sachs już podwyższyli swoje prognozy dla europejskich notowań, wskazując, ze cena w kwietniu wynosić będzie około 55 euro/MWh, w porównaniu z wcześniejszymi 36 euro/MWh. Także znacząco – do 45 euro/MWh – ma wzrosnąć średnia cena w drugim kwartale – wobec wcześniejszych przewidywań wynoszących również 36 euro/MWh.

Drugi i trzeci kwartał w Europie to czas wzmożonych zakupów i napełniania magazynów na kolejną zimę. Zatem im droższy gaz, tym wyższe wydatki. Według agencji Reuters, ze względu na wyjątkowo niskie zapasy po mroźnej zimie, teraz kraje unijne będą musiały zamówić nawet o 180 dostaw LNG więcej niż w ubiegłym roku, by uzupełnić magazyny. A i tak nie ma pewności, że uda się to zrobić na tyle skutecznie, by wypełnić je w 90 proc., czego wymagają unijne przepisy.

Agnieszka Łakoma

Czytaj też: https://wgospodarce.pl/informacje/154130-przedostatni-rok-z-rosyjskim-gazem-w-ue

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zmiany w przepisach dla kierowców 65+

Złota dźwignia NBP i atak furii „wyznawców” SAFE

Gorąco w banku centralnym Europy. „Chodzi o oszczędności Polaków”

»»Masakra polskiej branży transportowej - oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24

Links:

[1] https://wgospodarce.pl/informacje/155157-zmiany-w-przepisach-dla-kierowcow-65