Ceny ropy wciąż będą rosnąć! Eksperci biją na alarm

Nerwowo na rynku paliw. Fachowcy biorą pod uwagę nawet najgorsze scenariusze, a takim byłaby przedłużająca się wojna. Jeśli przeciąganie się ona do trzech miesięcy, bariera 100 dol. za baryłkę może zostać przełmana przełamana.

Tydzień po rozpoczęciu interwencji Stanów Zjednoczonych i Izraela w Iranie, cena ropy Brent przekroczyła 85 dol. za baryłkę, a gazu na europejskiej giełdzie TTF – 50 euro za MWh.

Drogo, coraz drożej

Analitycy rynków surowcowych ING wyliczyli, co się będzie działo z cenami ropykonflikt się przedłuży. Jeżeli będzie trwał 4 tygodnie, ceny w II kwartale tego roku wyniosą średnio 71 dol. za baryłkę. Jeżeli wojna przeciągnie się do 1 miesiąca, ceny mogą sięgnąć 89 dol. Po trzech miesiącach notowania ropy skoczą nawet do 110 dol. •

W podobnej skali wzrosłaby ceny gazu. Realizacja tych scenariuszy oznaczałaby negatywny szok podażowy, który miałby wpływ na podbicie inflacji i osłabienie wzrostu PKB – piszą analitycy ING.

120 dol. na horyzoncie

Podobne wyliczenia przedstawili klika dni temu stratedzy z JPMorgan. Ich szacunki są nawet bardziej radykalne: „”według wyliczeń banku, międzynarodowy benchmark Brent może wzrosnąć nawet do 120 dol.** Amerykańska odmiana West Texas Intermediate (WTI) jest notowana z 7-dol. dyskontem w stosunku do ropy Brent.

Trajektoria cen ropy będzie ostatecznie zależeć od czterech zmiennych, twierdzi cytowana przez MarketWatch Natasha Kaneva, szefowa globalnego działu badań nad surowcami JPMorgan. Po pierwsze – jak duży wolumen baryłek zostanie fizycznie odcięty; po drugie – jak długo potrwają zakłócenia; po trzecie – czy w przypadku przedłużającego się przestoju uda się wystarczająco szybko zmobilizować wiarygodne dostawy zastępcze – w tym potencjalne uwolnienie strategicznych rezerw – aby uniknąć strukturalnego zacieśnienia globalnego bilansu ropy. Oraz – po czwarte – co wydarzy się dalej.

JPMorgan szacuje, że jeśli konflikt potrwa dłużej niż trzy tygodnie, producenci ropy z Zatoki Perskiej wyczerpią swoje możliwości magazynowe i będą zmuszeni do wstrzymania wydobycia (shut-in production). W takim scenariuszu ropa Brent mogłaby być notowana w przedziale 100-120 dol.

Liczy się czas

Szacunki największych banków inwestycyjnych są podobne, choć różnią się w szczegółach. Analitycy Goldman Sachs uważają, że obecna premia za ryzyko wliczona w cenę wynosi około 14 dol. na baryłce. Według nich, uwolnienie strategicznych rezerw ropy (SPR) oraz wykorzystanie wolnych mocy rurociągowych (ok. 4 mln baryłek dziennie) mogłoby ograniczyć skok ceny przy miesięcznej blokadzie Cieśniny Ormuz do poziomu 10 dol.

Z kolei Citibank spodziewa się utrzymania wyższych cen w najbliższym czasie, ale przewiduje powrót do fundamentów (ok. 62 dol.) w drugiej połowie 2026 r., jeśli konflikt nie doprowadzi do trwałego uszkodzenia infrastruktury. Bank ostrzega, że każdy 10-proc. wzrost cen ropy podnosi globalną inflację o około 25 punktów bazowych.**

Analitycy Barclays ostrzegają przed scenariuszem „materialnych zakłóceń dostaw”, który utrzyma ceny powyżej poziomu 80 dol. przez dłuższy czas.

Głównym ryzykiem ekonomicznym jest obecnie eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ryzyko dotyczy przede wszystkim cen surowców, jednak „Financial Times” zwrócił uwagę na jeszcze jeden poważny problem: blokada Cieśniny Ormuz zagraża importowi żywności do krajów Zatoki Perskiej.

Im dłużej będzie trwał konflikt, tym większe problemy z importem zbóż i roślin oleistych będzie mieć Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie (sprowadzają około 90 proc. zbóż przez port w Dubaju), a także Bahrajn, Katar i oczywiście Iran.

Stanisław Koczot

