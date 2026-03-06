Koszyk wielkanocny 2026: Ceny wystrzeliły tuż przed świętami. Rekordowe ceny jajek

Wielkanoc bez jajek? Dla Polaków to niewyobrażalne, ale tegoroczne zakupy mogą być wyjątkowo bolesne dla naszego portfela. Z rynku zniknęły miliony niosek, a ceny w sklepach i na targowiskach biją kolejne rekordy. Eksperci nie mają złudzeń: to nie koniec podwyżek, a tradycyjne promocje mogą w tym roku w ogóle się nie pojawić.

Rekordowe ceny. Ile zapłacimy za sztukę?

Sytuacja na rynku jajek w marcu 2026 roku staje się alarmująca. Dane z raportów rynkowych wskazują, że za jedno jajko w dużych sieciach handlowych trzeba zapłacić już co najmniej 1 zł, a często cena ta zbliża się do 1,10 zł. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda na lokalnych targowiskach – tam za produkt od „szczęśliwej kury” zapłacimy od 1,50 zł do nawet 2 zł za sztukę.

Jak zmieniły się ceny rok do roku?

Jaja z chowu klatkowego: Wzrost o blisko 30 proc. (największy skok cenowy).

Jaja ściółkowe: Droższe o ok. 15-18 proc.

Jaja z wolnego wybiegu (klasa M): Wzrost o ok. 14-16 proc.

Dlaczego jest tak drogo?

Wzrost cen przed Wielkanocą to zazwyczaj norma wynikająca z popytu, ale rok 2026 przyniósł splot tragicznych okoliczności.

1. Choroby dziesiątkują stada: Jak informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, w ostatnich miesiącach z rynku zniknęło kilkanaście milionów kur niosek. To efekt grypy ptaków oraz rzekomego pomoru drobiu, które zmusiły producentów do likwidacji całych hodowli.

2. Koniec „trójek”: Stopniowe wycofywanie z marketów jaj z chowu klatkowego (oznaczonych cyfrą 3) naturalnie ogranicza podaż najtańszego produktu, co podbija średnią cenę koszyka;

3. Koszty logistyki: Choć ceny pasz ustabilizowały się, koszty transportu i energii wciąż utrzymują marże na wysokim poziomie.

Czy warto czekać na promocje?

Eksperci, w tym szefowa Krajowej Izby Drobiu Katarzyna Gawrońska, przyznają wprost: odbudowa stad potrwa miesiące, a stada produkcyjne „to nie fabryka czekoladek”, której obroty można zwiększyć z dnia na dzień. Oznacza to, że do samej Wielkanocy (5 kwietnia 2026) podaż nie wzrośnie.

Wielkie sieci handlowe, które zazwyczaj walczyły o klienta „jajkami po 50 groszy”, w tym roku mogą nie mieć z czego schodzić z ceny. Ostrzeżenie dla konsumentów jest jasne: taniej już nie będzie, a w ostatnim tygodniu przed świętami dostępność towaru może być ograniczona.

Jak zaoszczędzić?

Planując świąteczne wypieki i śniadanie, warto:

Zrobić zapas wcześniej: Jajka mają zazwyczaj 28-dniowy termin przydatności od zniesienia.

Szukać opakowań zbiorczych (30 sztuk): W hurtowniach cena za sztukę wciąż bywa o 10-15 gr niższa niż w małych opakowaniach.

