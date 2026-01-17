Popyt na sanki skoczył w tydzień o 1000 procent

Wystarczył zaledwie jeden mroźny i śnieżny tydzień, aby na nowo obudzić w Polakach pasję do sportów zimowych. Jak wynika z danych OLX w ciągu zaledwie jednego miesiąca lawinowo wzrosło zainteresowanie ogłoszeniami z ofertami sprzętu zimowego - dla najpopularniejszych kategorii wyniosło ono ponad 100 proc.. Bezapelacyjnym liderem tego trendu okazały się sanki. W pierwszym tygodniu stycznia zainteresowanie tą kategorią było aż o ponad 1000 proc. wyższe niż w pierwszym tygodniu grudnia.

Z zakupem sprzętu zimowego czekaliśmy do ostatniej chwili

Chociaż długoterminowe prognozy pogody zapowiadały mroźną i śnieżną zimę, to jak wywnioskować można z danych OLX, z zakupem nart, desek snowboardowych, kurtek czy sanek czekaliśmy, aż do momentu, kiedy owe prognozy zaczęły się sprawdzać. W efekcie w pierwszym tygodniu stycznia bieżącego roku, serwis odnotował prawdziwe oblężenie osób zainteresowanych zakupami sprzętu zimowego. W tym okresie, w porównaniu do pierwszego tygodnia grudnia, częstotliwość wpisywania w wyszukiwarkę OLX hasła „narty” wzrosła o 130 proc.! Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się deski snowboardowe - w tym przypadku był to wzrost na poziomie 94 proc. Intensywnie poszukiwaliśmy również spodni (+284 proc.), kurtek (+180 proc.) i butów (+144 proc.).

To jednak, jak bardzo spragnieni byliśmy zimowych aktywności, najlepiej ilustruje zestawienie danych OLX w ujęciu rok do roku (styczeń 2026 vs styczeń 2025). W tej perspektywie doskonale widać, że chociaż narty są nadal ponad sześć razy popularniejsze niż snowboard, to amatorów jazdy na desce przybywa - częstotliwość wpisywania frazy „snowboard” wzrosła aż o 904 proc.!

„Łagodne zimy w ostatnich latach sprawiły, że wielu z nas zrezygnowało z posiadania typowego dla tej pory roku sprzętu, odkładając decyzje zakupowe „na później”. Gdy jednak zaczęły zbliżać się ferie, a pogoda w końcu zaczęła sprzyjać zimowym sportom, wyraźnie wzrosło zainteresowanie nimi. Jak pokazują nasze dane, liczba wyszukiwań ofert dotyczących sprzętu do ich uprawiania rosła w lawinowym tempie. Naszą uwagę szczególnie zwrócił rekordowy wzrost zainteresowania sankami. Ich popularność w pierwszym tygodniu stycznia nie miała sobie równych. To najlepszy dowód na to, jak bardzo przywykliśmy do łagodnych zim. Sanki, które jeszcze kilkanaście lat temu były w większości domów, obecnie kupowane są dopiero wtedy, gdy pojawia się śnieg” – komentuje Kamil Szabłowski, PR & Communication Manager OLX.

Sanki – zimowy klasyk wraca do łask

Tegoroczny boom na sanki przerósł najśmielsze oczekiwania. Ten zimowy sprzęt, który jeszcze kilkanaście lat temu stanowił podstawowe wyposażenie niemal każdego domu, dziś okazał się obiektem pożądania. W ujęciu rok do roku to właśnie sanki odnotowały największy wzrost zainteresowania spośród wszystkich kategorii sprzętu zimowego (89 proc.). Ale prawdziwą skalę powrotu do tego zimowego klasyka, pokazały dane z pierwszego tygodnia stycznia tego roku - w porównaniu z pierwszym tygodniem grudnia wzrost zainteresowania zakupem sanek na OLX wyniósł 1030 proc.!

