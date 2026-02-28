Cywilny ruch lotniczy na Bliskim Wschodzie w turbulencjach

Izrael, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Irak zamknęły w sobotę swoje przestrzenie powietrzne w odpowiedzi na izraelskie i amerykańskie ataki na cele w Iranie. Kilka linii lotniczych, w tym LOT, Lufthansa, KLM czy Wizzair, odwołały loty w regionie Bliskiego Wschodu. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) poinformowała w sobotę, że istnieje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego w przestrzeni powietrznej zarówno Iranu, jak i państw sąsiednich, w których znajdują się bazy USA.

W odpowiedzi na naloty przeprowadzone na Iran przez USA i Izrael w sobotę nad ranem, swoje przestrzenie powietrzne zamknęły dotąd Iran, Izrael, Irak i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Linie lotnicze odwołują loty, także PLL LOT

Loty w regionie odwołały jak dotąd brytyjska linia lotnicza Virgin Atlantic, Air Arabia, Norwegian Air Shuttle (z i do Dubaju), Air France (do i z Tel Awiwu i Bejrutu), holenderska KLM (na linii Amsterdam - Tel Awiw), Wizzair (połączenia z Izraelem, Dubajem, Abu Zabi i Ammanem; do 7 marca), Lufthansa (połączenia z Tel Awiwem, Bejrutem, Omanem; do 7 marca), Qatar Airways, Turkish Airlines (połączenia z Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem, ZEA, Omanem), Bulgaria Air (połączenia z Tel Awiwem do 2 marca) i Air India do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu.

Również PLL LOT zawrócił samolot, który leciał z Warszawy do Dubaju, a wcześniej poinformował o wstrzymaniu lotów do Izraela ze względu na zamknięcie tamtejszej przestrzeni powietrznej.

Rosyjskie ministerstwo transportu poinformowało, że krajowi przewoźnicy zawiesili loty do Iranu i Izraela.

Smuga kondensacyjna lecącego pocisku antyrakietowego izraelskiego systemu Żelazna Kopuła / autor: PAP/EPA/ATEF SAFADI

MSZ: Prawdopodobne dalsze zamknięcia przestrzeni lub utrudnienia w ruchu lotniczym na Bliskim Wschodzie

W związku z trwającą zakrojoną na szeroką skalę operacją militarną na Bliskim Wschodzie prawdopodobne są dalsze zamknięcia przestrzeni lub znaczne utrudnienia w ruchu lotniczym; także nad Jordanią, Arabią Saudyjską, Libanem i Syrią - ostrzegło w sobotę MSZ na platformie X, na profilu „Polak za granicą”.

„Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego nad Iranem, Irakiem, Izraelem, Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem i ZEA jest zamknięta. Prawdopodobne są dalsze zamknięcia przestrzeni lub znaczne utrudnienia w ruchu lotniczym nad Jordanią, Arabią Saudyjską, Libanem i Syrią” - czytamy we wpisie na X.

Wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego w Iranie i państwach sąsiednich

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) poinformowała w sobotę, że istnieje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego w przestrzeni powietrznej zarówno Iranu, jak i państw sąsiednich, w których znajdują się bazy USA.

EASA, która zajmuje się monitorowaniem bezpieczeństwa dla operatorów lotniczych UE, zaleciła, by nie prowadzili oni operacji w przestrzeni powietrznej objętej interwencją na wszystkich pułapach lotów.

Agencja podkreśliła w oświadczeniu, że prawdopodobne jest wystąpienie działań odwetowych przeciwko USA i Izraelowi w regionie. To spowoduje - jak zaznaczyła agencja - dodatkowe wysokie ryzyko dla przestrzeni powietrznej nie tylko Iranu, ale też państw sąsiednich, w których znajdują się bazy wojskowe USA lub które w inny sposób są dotknięte działaniami wojennymi i powiązanymi działaniami wojskowymi, w tym przechwytywaniem.

Biorąc pod uwagę obecne i przewidywane zmiany, istnieje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego w przestrzeni powietrznej objętej interwencją - oświadczyła EASA.

