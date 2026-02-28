Panele partnerskie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

XI Europejski Kongres Samorządów (EKS), który odbędzie się w dniach 2-3 marca w Mikołajkach, będzie gościł rekordową liczbę ponad 3000 uczestników z Polski i zagranicy. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele administracji lokalnej, centralnej, świata biznesu, kultury, nauki, NGO oraz mediów. EKS to największa platforma dialogu, współpracy i wymiany dobrych praktyk dla samorządowców oraz wszystkich uczestników życia lokalnego w Polsce i Europie. Głównym partnerem Kongresu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który przygotował trzy panele dyskusyjne stanowiące ważną część agendy Kongresu.

Panel dyskusyjny „Rola lotnisk regionalnych w rozwoju województwa” będzie poświęcony znaczeniu lotnisk regionalnych jako istotnego czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego województw. Dyskusja skupi się na roli infrastruktury lotniczej w zwiększaniu dostępności komunikacyjnej regionu, przyciąganiu inwestycji, rozwoju turystyki oraz wzmacnianiu konkurencyjności gospodarczej, a także na wyzwaniach i kierunkach dalszego rozwoju lotnisk regionalnych we współpracy z samorządami.

Moderatorem panelu będzie Piotr Burczyk, Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W roli panelistów wystąpią: Wiktor Wójcik, Prezes Zarządu, Port Lotniczy Olsztyn – Mazury; Katarzyna Sobiech, Wicemarszałkini Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Witold Kielich, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Florian Romanowski, Prezes Zarządu, OPEGIEKA Sp. z o.o.

Podczas panelu dyskusyjnego „Od kryzysu do nadziei: jak Warmia i Mazury budują system psychiatrii dziecięcej” poruszony zostanie temat kryzysu psychiatrii dziecięcej. Codziennie sześcioro niepełnoletnich podejmuje próbę samobójczą. W całym kraju pracuje zaledwie 564 psychiatrów dziecięcych, a czas oczekiwania na wizytę sięga 8 miesięcy. Raport NIK z 2024 roku stwierdza jednoznacznie: system jest niewydolny. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wdraża konkretne rozwiązanie – budowę Północnego Centrum Psychiatrii Dziecięcej w Ameryce koło Olsztyna. To największa tego typu inwestycja w Polsce północnej. Dyskusja dotyczyć będzie roli samorządów w ratowaniu systemu, wyzwań kadrowych oraz współpracy między oświatą a ochroną zdrowia.

Panel będzie moderował Łukasz Łukaszewski, Dyrektor Departamentu Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Panelistami będą: Iwona Orkiszewska, Dyrektor, Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie; Roman Lewandowski, Dyrektor, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce; Jolanta Skrzypczyńska, Warmińsko-Mazurska Kurator Oświaty; Adrian Kowalski, Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce; Leszek Dowgiałło, Dyrektor, Centrum Edukacji i Rozwoju PROGRESOWNIA; Anna Królak-Sawczuk, Ordynator Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży, Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego „Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju gmin Warmii, Mazur i Powiśla w opinii samorządowców” przyjrzą się temu jak dziedzictwo kulturowe jest wykorzystywane do rozwoju lokalnego, generującego realne korzyści ekonomiczne i społeczne samorządom terytorialnym. Promocja i organizacja wydarzeń odwołujących się do przeszłości danych miejsc przekłada się na wzrost odwiedzających turystów, w konsekwencji rozwijają się firmy zaspokajające potrzeby turystów. Partnerem panelu jest również Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Moderatorem panelu będzie Zbigniew Kudrzycki, Sekretarz Gminy, Urząd Gminy Jedwabno. W roli panelistów wystąpią: Stefan Ochman, Burmistrz, Urząd Miasta Szczytno; Krzysztof Szulborski, Burmistrz, Urząd Miejski w Miłakowie; Sławomir Ambroziak, Wójt, Urząd Gminy Jedwabno; Maria Anna Bąkowska, Członkini Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Justyna Sarna-Pezowicz, II Zastępca Prezydenta, Urząd Miasta Olsztyn.

Kongres co roku potwierdza, że samorządy stanowią nie tylko fundament systemu administracyjnego, lecz także jeden z kluczowych impulsów rozwojowych w obliczu globalnych wyzwań. Partnerzy wydarzenia podkreślają znaczącą obecność przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, udział osób i instytucji realnie wpływających na kierunki rozwoju europejskiej samorządności oraz wysoki poziom merytoryczny i aktualność poruszanych tematów.

Program XI EKS obejmuje ponad 250 wydarzeń: sesji plenarnych, paneli dyskusyjnych, debat, warsztatów, prezentacji oraz spotkań autorskich. Wydarzenia towarzyszące rozpoczną się już w niedzielę 1 marca.

Organizatorem XI Europejskiego Kongresu Samorządów w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, twórca Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

**Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl