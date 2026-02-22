Wielkanoc nad morzem czy w górach?

Wielu Polaków tradycyjnie spędzi święta wielkanocne poza domem, organizując weekendowy wyjazd. Wiosenne krajobrazy, mniejszy ruch turystyczny i świąteczne pakiety hotelowe sprawiają, że jest to jeden z najbardziej komfortowych terminów na krótki urlop w pierwszej połowie roku. Nad morzem nocleg z wyżywieniem w Gdańsku można znaleźć już od 420 zł za noc dla pary i od 510 zł dla rodziny z dzieckiem. W Świnoujściu nieco drożej (590 zł), ale już w Łebie taniej, bo od 380 zł. Jeśli planujemy wyjazd w góry, to w Zakopanem pobyt zarezerwujemy od 500 zł dla dwojga i 550 zł dla rodziny. Natomiast w Jeleniej Górze ceny zaczynają się od 550 zł, a w Szczyrku – od 570 zł.

W 2026 r. Wielkanoc wypada 5-6 kwietnia, a to oznacza naturalną okazję do czterodniowego wyjazdu bez wydłużania urlopu. Przyroda budzi się wtedy do życia, a turystyczne miejscowości nie są jeszcze tak oblegane jak w majówkę czy wakacje. Dla wielu osób to idealny moment, by połączyć świąteczne tradycje z odpoczynkiem bez organizacyjnego pośpiechu.

Wielkanoc nad Bałtykiem. Regeneracja z morską bryzą

Wielkanoc nad Bałtykiem ma zupełnie inny charakter niż wakacyjny wyjazd w szczycie sezonu. Plaże są szerokie i niemal puste, powietrze wiosennie świeże i nasycone jodem, co sprzyja dłuższym spacerom. Dla par to idealna sceneria na weekend – kolację z widokiem na morze i relaks w hotelowym spa. Dla rodzin z kolei wiosna jest przestrzenią do aktywności na świeżym powietrzu, korzystania ze ścieżek rowerowych i hotelowych animacji wielkanocnych, np. zdobienia pisanek czy poszukiwanie „zajączka”.

O nadejściu wiosny w Gdańsku przypominają takie miejsca jak Długi Targ, okolice Motławy czy Mariacka, które wypełniają się spacerowiczami. Restauracje i kawiarnie przeżywają prawdziwe oblężenie, a w weekend wielkanocny w mieście organizowane są kiermasze i wydarzenia tematyczne. Punkt obowiązkowy to przejazd nad morze do Brzeźna lub Jelitkowa, by przespacerować się wzdłuż wybrzeża przy szumie fal. Wśród atrakcji warto wymienić bogatą ofertę muzealną, na czele z Europejskim Centrum Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej, wizytę w centrum nauki “Hevelianum” czy rejsy po Motławie. W stolicy Pomorza ceny noclegów z wyżywieniem zaczynają się od 420 zł dla pary oraz od 510 zł dla rodziny.

Z kolei Łeba na Wielkanoc jest propozycją dla osób, które chcą zwolnić. Wiosenny krajobraz Słowińskiego Parku Narodowego z rozległymi, niemal pustymi wydmami pozwala poczuć przestrzeń i ciszę, jakiej trudno doświadczyć latem. To idealny moment na wycieczki rowerowe, spacery plażą czy wyprawę do latarni morskiej Stilo. Hotele w tym okresie często proponują świąteczne śniadania z regionalnymi akcentami oraz animacje tematyczne dla najmłodszych. Zapłacimy tu od 380 zł za noc dla dwojga dorosłych oraz od 480 zł dla rodzin z dzieckiem.

Świnoujście słynie z jednej z najszerszych plaż w Polsce, co wiosną robi szczególne wrażenie, gdy nie ma na niej tłumu wczasowiczów. Spacer wzdłuż plaży, przejażdżka rowerowa nadmorską trasą czy wejście na najwyższą w Polsce latarnię morską to tylko część atrakcji. Bliskość Wolińskiego Parku Narodowego daje bowiem opcję zaplanowania wycieczki na klify, do zagrody żubrów czy na punkt widokowy Gosań. W Świnoujściu aktywność łączy się z komfortem, ponieważ wiele hoteli oferuje baseny, sauny i zabiegi spa, dzięki czemu wyjazd będzie udany niezależnie od pogody. Koszt takiego wypoczynku to co najmniej 590 zł za noc dla pary oraz 720 zł dla rodziny 2+1.

Klifowe ścieżki, długie molo i Promenada Gwiazd to wyróżniki wielkanocnego wypoczynku w Międzyzdrojach. Wiosną ten zachodniopomorski kurort jest znacznie spokojniejszy niż latem. To również dobry moment na odwiedzenie m.in. Wolińskiego Parku Narodowego czy Muzeum Przyrodniczego. Noclegi dostępne są od 450 zł za noc dla par oraz od 550 zł dla dwójki dorosłych z dzieckiem.

Kolejna perełka Pomorza Zachodniego – Mielno – oferuje wyjątkowe połączenie dostępności do Bałtyku po jednej stronie i Jeziora Jamno po drugiej. Nie dziwi więc, że pikniki nad wodą czy wycieczki rowerowe są tutaj tak bardzo popularne. Święta w Mielnie można spędzać nie tylko aktywnie, ale też korzystając z wielkanocnych pakietów hotelowych obejmujących uroczyste śniadanie, animacje dla dzieci i dostęp do stref wellness. Ceny zaczynają się od 460 zł za noc dla pary oraz od 640 zł dla rodziny.

Wielkanocny weekend nad Bałtykiem / autor: materiały prasowe

Wielkanoc w górach. Blisko natury i tradycji

W górach święta wielkanocne to czas, gdy na niższych partiach pojawia się zieleń, polany rozkwitają, podczas gdy wyższe szczyty często wciąż są lekko oprószone śniegiem. Taki kontrast krajobrazu tworzy wyjątkową scenerię, której nie doświadczymy ani zimą, ani latem.

Tradycyjnie wiele osób wybierze się wtedy do Zakopanego. Przede wszystkim ze względu na góralskie tradycje, regionalne potrawy i wyjątkową podhalańską architekturę. W wielu parafiach organizowane są procesje i wydarzenia o lokalnym, folklorystycznym charakterze, co nadaje wyjazdowi dodatkowego wymiaru duchowego. Z kolei Tatry wiosną pokazują swoje najbardziej malownicze oblicze: w Dolinie Chochołowskiej często kwitną krokusy, a niżej położone szlaki, takie jak jak Dolina Kościeliska czy Rusinowa Polana, są w zasięgu ręki wielu turystów. Trekking w ciągu dnia, wjazd kolejką na Gubałówkę, termy w Bukowinie czy Chochołowie – możliwości jest wiele. Na święta ceny noclegów w Zakopanem to ok. 500 zł dla pary oraz ok. 550 zł dla rodziców podróżujących z dzieckiem.

Również do Szczyrku weekend wielkanocny przypadni do gustu tym, którzy stawiają na aktywne spędzenie świąt. Beskid Śląski oferuje rozbudowaną sieć szlaków pieszych i rowerowych o zróżnicowanym stopniu trudności. W tym okresie temperatury są umiarkowane, a przyroda zaczyna intensywnie się zazieleniać. Widokowe trasy, hotelowe spa, łatwa dostępność szlaków i rozwinięta infrastruktura rekreacyjna zachęcają do wypoczynku w Szczyrku. Na taki wyjazd para wyda od 570 zł za noc. Rodzina zaś będzie musiała przeznaczyć ok. 800 zł.

Położona w regionie świętokrzyskim Cedzyna będzie dobrym wyborem dla osób szukających spokojniejszej atmosfery. Bliskość Gór Świętokrzyskich pozwala zaplanować spacery na Łysicę czy wycieczkę do klasztoru na Świętym Krzyżu – jednego z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Polsce, co w okresie Wielkanocy nabiera dodatkowego znaczenia. Wiosna w regionie jest łagodna, co sprzyja spacerom wokół zalewu w Cedzynie, zwiedzaniu zamku w Chęcinach czy rodzinnej wycieczce do Jaskini Raj. Ceny wypoczynku w tamtejszych hotelach zaczynają się od 535 zł za noc dla pary.

Wielkanoc w Karpaczu to połączenie górskiego klimatu i atrakcji dostępnych praktycznie o każdej porze roku. Wczesną wiosną szlaki w Karkonoszach są mniej zatłoczone niż w sezonie letnim, co pozwala w komfortowych warunkach odwiedzić m.in. Świątynię Wang, Wodospad Kamieńczyka czy wybrać się na trasę prowadzącą w stronę Śnieżki. W Karpaczu i okolicy znajdziemy też parki rozrywki, muzea, tor saneczkowy czy krótsze trasy spacerowe. Ofertę turystyczną uzupełniają hotele z rozwiniętym zapleczem rekreacyjnym. Taki pobyt można zarezerwować od 750 zł za noc dla pary i od 850 zł dla rodziny z dzieckiem.

W górach warto też zwrócić uwagę na Jelenią Górę, której niekwestionowanymi atutami są zabytkowa starówka, uzdrowiskowe Cieplice oraz łatwy dostęp do karkonoskich szlaków. Wiosną Park Zdrojowy w Cieplicach jest świetnym miejscem na spacery, a Termy Cieplickie oferują relaks niezależnie od pogody. Region słynie również z Doliny Pałaców i Ogrodów, czyli unikalnego zespołu rezydencji otoczonych parkami krajobrazowymi, które wiosną prezentują się wyjątkowo malowniczo. Jeśli jednego dnia chcemy wybrać się w góry, a kolejnego skorzystać z hotelowych udogodnień jak basen czy sauna, wypoczynek w Jeleniej Górze będzie udanym pomysłem. Taki wyjazd kosztuje od 550 zł za noc dla pary oraz od 600 zł dla rodziny 2+1.

Wielkanocny weekend w górach / autor: materiały prasowe

Analiza została przygotowana na podstawie pakietów pobytowych w hotelach 3-5* dostępnych na Travelist.pl. Ceny pakietów są aktualne w dniu 18 lutego 2026 r. i zawierają koszt trzech noclegów ze śniadaniem lub wyżywieniem oraz innymi udogodnieniami dla dwóch osób dorosłych w terminie od 3 do 6 kwietnia 2026 r.

Materiały prasowe Travelist.pl