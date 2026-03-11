Wall Street żyje własną rzeczywistością

Wall Street stworzyło własną, równoległą rzeczywistość, w której globalne ryzyka geopolityczne, wahania cen surowców i fundamentalne zagrożenia gospodarcze schodzą na dalszy plan. Dominującym tematem stała się sztuczna inteligencja.

To, co dzieje się wokół Iranu i w Zatoce Perskiej, powinno teoretycznie wstrząsnąć rynkami finansowymi. Konflikt kosztuje globalną gospodarkę miliardy dolarów, a ropa naftowa przekroczyła 100 dolarów za baryłkę, w szczytowych momentach osiągając 120 dolarów. Państwa G7 wraz z Międzynarodową Agencją Energetyczną zapowiedziały uwolnienie strategicznych rezerw ropy, co chwilowo uspokoiło rynek surowcowy. Sama zapowiedź wystarczyła, aby schłodzić nastroje inwestorów, ale reakcja amerykańskich indeksów giełdowych była niemal żadna. To zjawisko pokazuje, że Wall Street funkcjonuje w swojej własnej strefie wpływów, niemal niezależnej od globalnych kryzysów.

Podczas gdy Europa i Azja reagują nerwowo na każdy komunikat z Bliskiego Wschodu, Wall Street zdaje się działać w izolowanej próżni. Dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych za luty były wyższe niż cel Rezerwy Federalnej, ale zgodne z oczekiwaniami rynku i również nie wywołały większych emocji. Te odczyty nie uwzględniają jeszcze potencjalnych skutków cenowych spowodowanych konfliktem w Zatoce Perskiej. Podwyższona inflacja w tym momencie nie daje Fedowi żadnych argumentów do obniżki stóp procentowych, a kolejne odczyty w najbliższych miesiącach mogą już być obciążone wpływem wyższych cen ropy. Świat obserwuje możliwą eskalację napięć, rosnące koszty surowców i ryzyka gospodarcze, podczas gdy amerykański rynek akcji trwa w stanie niewzruszonego optymizmu.

Wirtualna gospodarka Doliny Krzemowej stała się punktem odniesienia dla całego rynku. Wall Street patrzy w przyszłość w kierunku zysków generowanych przez algorytmy, roboty, modele językowe i rozwój sztucznej inteligencji, jednocześnie ignorując ryzyka świata fizycznego. Ropa może drożeć, geopolityka może się zaostrzać, a inflacja przyspieszać, a kolejne odczyty mogą uwzględnić wpływ wyższych cen surowców na gospodarkę, ale dopóki amerykańskie spółki technologiczne raportują wzrost przychodów z działalności związanej ze sztuczną inteligencją, rynek żyje własnym życiem.

Dla wielu uczestników rynku ten dualizm stał się wygodny. Prawdziwe problemy takie jak inflacja, ceny energii czy geopolityka są przesłonięte przez rosnące kursy spółek związanych ze sztuczną inteligencją, które usprawiedliwiają oderwanie od realiów gospodarczych. To nie tyle ignorancja, co rodzaj zbiorowej ucieczki w wizję nowej ery wzrostu, w której technologie napędzają gospodarkę, a konflikty i kryzysy stają się marginalne. I dopóki ten sen trwa, Wall Street będzie dalej żyło w swojej własnej, samowystarczalnej rzeczywistości. Jest ona odporna na fakty, ale jednocześnie całkowicie zależna od narracji i oczekiwań co do przyszłych zysków z innowacji.

Paradoksalnie izolacja od globalnej rzeczywistości ma swoje konsekwencje. Pozwala inwestorom koncentrować się na innowacjach i potencjalnych zyskach technologii przyszłości, ale ignorowanie fundamentalnych czynników gospodarczych tworzy iluzję stabilności. W przypadku poważnych wstrząsów ta pozorna niewzruszona optymistyczna rzeczywistość może okazać się krucha. Wall Street stało się równoległym światem, w którym realne zagrożenia ustępują miejsca narracjom o przyszłości technologicznej i wirtualnej gospodarce.

Mikołaj Sobierajski, Analityk Rynku Akcji XTB

