Obawy o Ormuz ciągną rynki w dół

Podczas środowego handlu na zachodnioeuropejskich parkietach przeważał pesymizm, co przełożyło się na spadki indeksów. Największym przegranym okazał się niemiecki DAX, któremu po słabym otwarciu nie udało się odrobić strat i który zamknął się słabszy o 1,37 proc. Silną wyprzedaż obserwowaliśmy na giełdzie w Mediolanie, gdzie indeks FTSE MiB osłabił się o 0,95 proc. Duża świeca spadkowa w początkowych minutach handlu wyrysowała się na SMI, który nie zdołał odbudować wyniku i zakończył handel słabszy o 0,82 proc.. Inwestorzy wyprzedawali aktywa również w Londynie (FTSE100: -0,56 proc.), Madrycie (IBEX35: -0,53 proc.) oraz Paryżu (CAC40: -0,19 proc.). Najważniejszy europejski indeks STOXX600, po zmiennej sesji, finalnie zakończył dzień słabszy o 0,73 proc.

Wyprzedaż akcji w początkowej godzinie handlu zobaczyliśmy również na rynku krajowym. Powodem były napływające informacje z Bliskiego Wschodu o rzekomym zaminowaniu Cieśniny Ormuz przez wojska irańskie. To oczywiście przełożyło się na obawy związane z przepływem ropy oraz wzrostem jej cen, które w tamtym momencie przebiły poziom 88 dolarów za baryłkę WTI. Największym przegranym okazała się druga linia spółek, mWIG40 w finalnym rozrachunku osłabił się o 1,24 proc.. Komponentami najmocniej ciążącymi indeksowi były: Mirbud (-5,69 proc.), Tauron (-4,82 proc.) oraz Enea (-4,01 proc.). Indeks szerokiego rynku WIG osłabił się o 0,59 proc. Od spadków nie uchroniły się również polskie blue chipy: Budimex (-4,77 proc.), PGE (-4,22 proc.), Pepco (-3,65 proc.) oraz KGHM (-3,30 proc.). Na 20 komponentów wchodzących w skład WIG20 spadkowych było aż 16, w wyniku czego indeks osłabił się o 0,44 proc..

Mieszane nastroje obserwowaliśmy na Wall Street. Indeks szerokiego rynku S&P500 osłabił się o 0,08 proc., natomiast technologiczny Nasdaq umocnił się o 0,08 proc. Technologia radziła sobie najlepiej, co dobrze obrazuje wzrost kursu Oracle o 9,18 proc. po bardzo dobrych wynikach w segmencie AI i chmury. Słabiej radził sobie sektor finansowy oraz część spółek z branży ochrony zdrowia. Wyprzedaż obserwowaliśmy na small-capach, co obrazuje osłabienie indeksu Russell2000 o 0,20 proc.. Przemysłowy Dow Jones Industrial Average zamknął się na minusie, tracąc 0,61 proc.. Środowa sesja w Stanach Zjednoczonych miała charakter defensywny i rotacyjny, gdzie technologia oraz energia umacniały się przy jednoczesnej ucieczce ze spółek cyklicznych.

Poranne spojrzenie na rynki azjatyckie pokazuje pesymizm inwestorów. Na moment pisania komentarza o ponad 1 proc. osłabił się najważniejszy japoński indeks Nikkei225. Wyprzedaż obserwujemy w Chinach, kontynentalny Shanghai Composite traci 0,09 proc., a Hang Seng 0,88 proc. Podaż przeważa również w Indiach, gdzie Sensex spadł o 0,58 proc., a Nifty o 0,48 proc. Optymizmu nie widać także w Korei Południowej, KOSPI jest słabszy o 0,48 proc. W godzinach porannych rośnie ropa, która chwilowo przebiła poziom 95 dolarów za baryłkę, na moment pisania komentarza znajduje się w okolicach 92 USD. Obserwujemy również lekką wyprzedaż złota (XAU: -0,29 proc.) oraz niewielkie umocnienie srebra (XAG: +0,09 proc.).

Michał Poleszczuk, Analityk, Dom Inwestycyjny Xelion

