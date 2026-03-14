Sportowe auto jako radiowóz? Takie rzeczy to w Radomiu

W nadchodzącym tygodniu policja zaprezentuje Forda Mustanga w policyjnych barwach; auto rozpocznie służbę w jednej z komend mazowieckiej policji - przekazała rzeczniczka prasowa KWP w Radomiu podinsp. Katarzyna Kucharska. Wcześniej samochód na mocy wyroku sądu został odebrany pijanemu kierowcy.

Podinsp. Kucharska poinformowała, że to pierwszy Ford Mustang, który został skonfiskowany kierowcy w związku z popełnionym przestępstwem i na mocy wyroku sądu został przekazany policji.

„W naszym garnizonie było już kilka samochodów innych marek z podobną historią. Policja wnioskuje o przekazanie jej auta, w którego sprawie orzeczony został przepadek, kierując się przede wszystkim stanem technicznym pojazdu i aktualnymi potrzebami” - powiedziała Kucharska.

Ford Mustang w policyjnych barwach

Rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu zapowiedziała, że w nadchodzącym tygodniu przemalowany Mustang oficjalnie zadebiutuje w policyjnych barwach, a podczas prezentacji policja poinformuje, w której komendzie pojazd będzie służył i do jakich zadań zostanie przydzielony.

KWP w Radomiu poinformowała również w sobotę, że w sieci pojawiły się nieprawdziwe informacje, jakoby Mustang odebrany nietrzeźwemu kierowcy i przekazany do użytkowania policjantom miał ulec wypadkowi.

„Uspokajamy – to fake news. Auto jest całe i ma się dobrze. Przy okazji przypominamy: jedźcie odpowiedzialnie i nigdy nie wsiadajcie za kierownicę pod wpływem alkoholu. W przeciwnym razie może się okazać, że to właśnie Wasz samochód trafi w ręce policjantów i będzie wykorzystywany do dbania o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu” - przekazała komenda w Radomiu na portalu X.

Ford Mustang to sportowy model produkowany przez amerykańską markę od 1964 roku. Obecnie dostępna jest 7. generacja Mustanga. Wersja z 8-cylindrowym silnikiem dysponuje mocą blisko 500 koni mechanicznych.

Do popularności tego modelu w Stanach Zjednoczonych przyczynił się m.in. film „Bullitt” z 1968 roku, w którym grany przez Steve’a McQueena policjant ściga za kierownicą Mustanga swoich przeciwników uciekających Dodge’em Chargerem.

PAP, sek

